Die Reparatur der Zora-Rüstung ist eine Hauptquest in Zelda: Tears of the Kingdom. Dafür werdet ihr euch auf die Suche nach dem Uralten Arowana begeben müssen. Wo ihr den Fisch und die restlichen Teile des Zora-Rüstungssets findet, verraten wir euch in diesem Guide.

Uralten Arowana finden und Zora-Rüstung reparieren

Wenn ihr das Dorf der Zoras erreicht, werdet ihr am Eingang von Yona mit der Suche nach Sidon beauftragt, der sich bei Miphas Stätte auf dem Donnerhorn östlich des Dorfs aufhält. Redet anschließend noch einmal mit Yona auf der oberen Ebene des Dorfs, um die Hauptquest „Reparatur der Zora-Rüstung“ zu erhalten. Damit Yona die Zora-Rüstung für euch reparieren kann, braucht sie einen Uralten Arowana.

Ein Hinweis für den Fundort des Fischs könnt ihr euch auf der unteren Ebene des Dorfs beim Schmied Dento abholen. Demnach müsst ihr euch zu Miphas Stätte begeben, wo ihr so oder so hinmüsst. Der Aufstieg ist jedoch auf normalem Wege beschwerlich. Mit etwas Glück fällt ein Felsen vom Himmel, den ihr mithilfe der Zeitumkehr als Lift benutzen könnt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch ein Vehikel wie zum Beispiel einen Heißluftballon bauen.

Bei Miphas Stätte angekommen lauft ihr im Süden die lange Wassertreppe zum Kap der Prüfungen hinauf. In dem Brunnen schwimmen Uralte Arowane herum, von denen ihr euch einen fangen müsst. Bringt den Fisch zu Yona und ihr erhaltet die Zora-Rüstung. Mit dieser Rüstung ist es möglich, Wasserfälle hinauf zuschwimmen. Diese Fähigkeit ist für eure folgenden Aufgaben sehr hilfreich.

Im Brunnen beim Kap der Prüfungen findet ihr den gesuchten Uralten Arowana. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zora-Helm finden (Die endlose Standpauke)

Nachdem ihr den Wassertempel abgeschlossen habt, könnt ihr euch die anderen zwei Rüstungsteile der Zora-Rüstung besorgen. Dafür gibt es zwei neue Nebenquests, die ihr jedoch nicht zwingend annehmen müsst. Um die Nebenquest für den Zora-Helm („Die endlose Standpauke“) zu erhalten, redet ihr mit Hifumi im Dorf der Zoras.

Die Schatztruhe mit dem Zora-Helm ist auf der Insel des Schuppentanzes versteckt. Das ist die Himmelsfisch-Insel östlich von Miphas Stätte, die ihr bereits kennen solltet. Auf der Nordseite gibt es hinter der kaputten Flosse einen geheimen Durchgang, der zur Schatztruhe führt.

Der Pfeil zeigt euch, wo der Durchgang ist, der zum Zora-Helm führt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zora-Beinschutz finden (Opfer für die Freundschaft)

Redet mit Yona im Dorf der Zoras, um die Nebenquest „Opfer für die Freundschaft“ zu erhalten. Demnach soll es im Antiken Zora-Heiligtum einen Schatz geben, dabei handelt es sich um den Zora-Beinschutz.

Das Zora-Heiligtum, das sich unter dem Östlichen Stausee befindet, habt ihr ebenfalls schon erkundet. Im großen Abschnitt des Heiligtums gibt es kein Wasser mehr, sodass ihr in der hinteren Ecke im Boden ein Loch entdecken könnt. Springt runter und untersucht die Höhle. Hinter dem Wasserfall geradeaus ist die Schatztruhe mit dem Zora-Beinschutz. Den Laufweg könnt ihr euch noch einmal im folgenden Video ansehen!

