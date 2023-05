Nintendo hat viele Jahre lang an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gearbeitet. Jetzt wissen wir, dass sich die Mühe gelohnt hat. Ein Fan beweist sogar, dass Nintendo selbst an die verrücktesten Gamer gedacht hat. Achtung: Die News enthält Spoiler zu Tears of the Kingdom.

Zelda: Tears of the Kingdom hat einen geheimen Dialog

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom begeistert Switch-Spieler. Wenige Wochen nach Release tauchen immer wieder neue Details auf, die Nintendo im Spiel versteckt hat. Reddit-Nutzer SicSicSicSic ist jetzt auf einen extrem seltenen Dialog gestoßen, den Spieler normalerweise niemals sehen würden.

Gleich zu Beginn des Spiels will euch Zelda: Tears of the Kingdom eigentlich mit Purah bekannt machen. Die Wissenschaftlerin erteilt Link seine nächste Aufgabe und übergibt ihm außerdem den Paragleiter, mit dem der Held entspannt durch den Himmel gleiten kann. Der Reddit-Nutzer überspringt diesen Schritt jedoch und vollendet einfach direkt die Tempel in den vier Regionen Hyrules. Purah hat daraufhin tatsächlich einen besonderen Dialog, in dem sie ihrer Überraschung Ausdruck verleiht.

Tears of the Kingdom ohne Paragleiter: Wie geht das?

In den Kommentaren sind die Fans gleich doppelt überrascht. Der Zelda-Fan hat unglaubliche Mühen auf sich genommen. Ohne Paragleiter musste er vor allem im Windtempel improvisieren und eigene Fluggeräte bauen. Für den Boss habe er sogar einige Stunden benötigt.

Allerdings scheint Nintendo selbst diese verrückte Taktik eingeplant zu haben. Nach Breath of the Wild muss sich der Switch-Hersteller wohl an die verrückten Eigenheiten der Community gewöhnt haben.

In den Dialogen von Zelda: Tears of the Kingdom sind jede Menge Geheimnisse versteckt. Manchmal sprechen die Bewohner Hyrules Link auf die Klamotten an, die er trägt (vor allem, wenn er gar nichts anhat – zum spieletipps-Artikel). Zusätzlich erwähnen sie das Wetter oder beschweren sich darüber, dass der Held auf Tischen steht, während er mit ihnen redet. Hyrule wirkt dadurch noch viel lebendiger.

So habt ihr im Windtempel keine Probleme:

