Der Nintendo eShop ist vollgestopft mit allerlei Kuriositäten – und einige davon schaffen es immer wieder, sich in die Charts aufzuschwingen. Nun hat dieses Kunststück auch eine digitale Umsetzung des Brettspielklassikers Mensch ärgere dich nicht vollbracht – was vor allem an einer dicken Rabattaktion liegen dürfte.

Nintendo Switch Facts

Ludo XXL ist plötzlich ein Switch-Bestseller

Was ist bloß in der Chart-Liste des Nintendo eShop los? Zwar steht verständlicherweise das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seit seinem Release auf dem ersten Platz, doch schon auf dem zweiten Platz hat es sich ein Spiel bequem gemacht, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat: Ludo XXL (Quelle: Nintendo eShop).

Bei dem Spiel handelt es sich schlichtweg um Mensch ärgere dich nicht. Spielern stehen vier unterschiedlich gestaltete Spielbretter zur Verfügung, die entweder zu viert oder zu sechst bespielt werden können. Laut Spielbeschreibung werden auch Nintendo-Switch-Online-Funktionen unterstützt.

Zudem kann man die Spielregeln an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Schmeißen und Abrücken sind bei euch Pflicht? Dann könnt ihr so auch auf der Nintendo Switch spielen. Außerdem gibt es neben dem klassischen Spiel auch zwei neue Modi: Party und Party Extrem.

In den beiden Party-Modi gibt es Ereignisfelder, die Effekte auslösen, wenn eine Spielfigur auf ihnen landet.

Erste Spielszenen gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Ludo XXL – offizieller Switch-Trailer

Warum ist Ludo XXL ein Switch-Bestseller?

Das dürfte vor allem am günstigen Preis der Switch-Umsetzung liegen. Aktuell gibt es stolze 90 Prozent Rabatt. Statt 19,99 Euro kostet Ludo XXL gerade nur 1,99 Euro. Die Rabattaktion läuft noch bis zum 15. Juni 2023.

Wahrscheinlich wird Ludo XXL kurz danach auch wieder aus den Charts verschwinden. So erging es auch Spielen wie WRC 9 FIA World Rally Championship, Old Man’s Journey oder Farm Tycoon, was ebenfalls aktuell wieder stark reduziert ist.