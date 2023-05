The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist gerade erst erschienen. Nintendo arbeitet aktuell noch an Updates, um kleinere Probleme des Switch-Hits zu beheben. Einige Fans sind mit der Arbeit der Entwickler allerdings überhaupt nicht zufrieden

Tears of the Kingdom: Zelda-Fans wollen das Update nicht

Nintendo hat einen Patch veröffentlicht, der The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf die Version 1.1.2 bringt. In den offiziellen Patch-Notes werden kleinere Audio- und Kamera-Bugs angesprochen. Allerdings findet sich dort auch der kryptische Satz: „Mehrere Probleme wurden behoben, um den Spielspaß zu verbessern“ (Quelle: Nintendo).

Mehrere Spieler mussten bereits auf die harte Tour herausfinden, was sich wirklich dahinter verbirgt: Nintendo hat viele der Glitches behoben, mit denen sich Items vervielfältigen lassen. In der Reddit-Community schlägt diese Nachricht ein wie eine Sonau-Zeitbombe. Die Fans deaktivieren die automatischen Updates und trennen ihre Switch vom Internet, nur um dem Update zu entgehen. Unglückliche Spieler, die bereits erfasst wurden, versuchen den Patch irgendwie wieder zu entfernen (Quelle: Reddit).

In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es mächtige Items aus früheren Teilen der Reihe:

Darum nutzen so viele Zelda-Spieler den Item-Glitch

In den Kommentaren auf Reddit erklären zahlreiche Zelda-Fan, dass sie ihr Spiel überhaupt nicht aktualisieren werden. Grund dafür ist, dass sie mit den Verdopplungs-Glitches in Tears of the Kingdom viel Zeit sparen können. Upgrade-Materialen werden immerhin überall benötigt. Link muss seine Sonau-Batterie erweitern, Rüstungen stärken und auch auf seine Geldbörse achten. Gerade die Suche nach Sternensplittern und Drachenschuppen dauert vielen Spielern einfach zu lange.

In Zelda: Breath of the Wild gibt es bis heute Verdopplungs-Glitches und es besteht kein Zweifel daran, dass auch in Tears of the Kingdom neue folgen werden. Die bisherigen Farming-Methoden waren allerdings so einfach, dass es Nintendo wohl doch zu bunt wurde.