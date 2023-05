Anders als im Vorgänger könnt ihr in Zelda: Tears of the Kingdom die mächtige Grimmige-Gottheit-Rüstung ohne Amiibo im Spiel erhalten. Wo ihr das komplette Set findet und wie ihr die dazugehörige Quest abschließt, erfahrt ihr in diesem Guide.

„Ramdas Schatz: Grimmige Gottheit“ starten

Begebt euch in den Süden von Eldin. Östlich vom Turm in der Schlucht von Eldin findet ihr den Stall am Berge. Etwas nördlich vom Stall ist hinter dem Kisinona-Schrein die Höhle am Askalt-See. Vor der Höhle sitzen Domidak und Prissen, mit denen ihr reden müsst.

An diesem Ort im Süden von Eldin findet ihr Domidak und Prissen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die beiden versuchen verzweifelt Ramdas Schatz in der Höhle zu entdecken, bislang ohne Erfolg. Sie lassen euch in die Höhle gehen und ihr erhaltet die Nebenquest „Die Jagd nach Ramdas Schatz“. Am Ende der Höhle findet ihr unzählige Schatztruhen und in jeder ist ein Rubin drin. Die Truhe mit dem richtigen Schatz ist die im hinteren Bereich auf der linken Seite. Darin enthalten ist eine nützliche Flammenhose.

Die markierte Schatztruhe ist die, die ihr öffnen müsst. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nach Abschluss der Quest hinterlassen Domidak und Prissen eine Flaschenpost. Lest euch Ramdas Botschaft durch, um die Quest „Ramdas Schatz: Grimmige Gottheit“ zu erhalten. Um diese Aufgabe abzuschließen müsst ihr die Hinweise deuten und die folgenden drei Teile des Sets finden.

Grimmige-Gottheit-Stiefel

Die Stiefel des Grimmige-Gottheit-Sets findet ihr in der Höhle am Jahrtausendbaum auf der Ebene von Hyrule.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Grimmige-Gottheit-Stiefel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu den Grimmige-Gottheit-Stiefeln alternativ im folgenden Video an!

Grimmige-Gottheit-Panzer

Der Panzer ist in der Ruinenhöhle der Akkala-Festung versteckt. Die Akkala-Festung liegt südlich vom Turm auf dem Ulri-Berg. Ganz in der Nähe befindet sich zudem der Domsu'ino-Schrein.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Grimmige-Gottheit-Panzers. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Grimmige-Gottheit-Panzer alternativ im folgenden Video an!

Grimmige-Gottheit-Mütze

Die Mütze des Sets könnt ihr ebenfalls in Akkala finden. Und zwar ganz im Norden beim Totenkopf-Teich. Über das rechte „Auge“ des Totenkopfs gelangt ihr in eine Höhle, die ihr erkunden müsst.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Grimmige-Gottheit-Mütze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Grimmige-Gottheit-Panzer alternativ im folgenden Video an!

Grimmige-Gottheit-Klinge

Nachdem ihr das komplette Set gesammelt habt, müsst ihr es anlegen und in die Höhle am Askalt-See zurückkehren. Also dorthin, wo ihr die Quest erhalten habt. In der Höhle wird sich dann eine geheime Schatzkammer öffnen. In der Schatztruhe liegt die Grimmige-Gottheit-Klinge, die das schicke Rüstungsset als dazugehörige Waffe perfekt ergänzt.