Nintendo-Fans können jetzt schon seit einer ganzen Weile das neue Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erkunden. Obwohl große Teile der Welt aus Zelda: Breath of the Wild übernommen wurde, vermissen die Fans doch etwas Wichtiges. Wo sind all die Schreine hin? Achtung: Diese News enthält leichte Spoiler zum neuen Zelda-Abenteuer für die Switch.

Zelda: Tears of the Kingdom – Wo sind die Shiekah hin?

Nintendo weiß, wie es eine riesige Welt füllen muss. Bereits in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gab es 120 Schreine der Shiekah zu entdecken, in denen verschiedene Rätsel gelöst werden wollen. Zelda: Tears of the Kingdom wählt einen ganz ähnlichen Weg. Wieder gibt es Rätsel-Schreine, diesmal aber von einer anderen antiken Zivilization: Den Sonau.

Bei der Erkundung Hyrules dürfte den Fans dann schnell aufgefallen sein, dass fast alle Spuren der Shiekah-Technologie komplett aus Hyrule verschwunden sind. Das betrifft nicht nur die Schreine, sondern auch alle Wächter-Wracks, Türme und sogar die riesigen Titanen. Doch wo sind sie hin? Ein Fan stellt jetzt die Theorie auf, dass zumindest die Schreine wortwörtlich vom Erdboden verschluckt wurden.

Auf Reddit teilt der Nutzer Xananaboi ein Bild des Vergessenen Plateaus. An den Stellen, an denen in Breath of the Wild die Schreine platziert waren, klaffen jetzt riesige Abgründe, die in den gefährlichen Untergrund von Hyrule führen.

Hat Zelda die Schreine zerstören lassen?

Auch im übrigen Hyrule stimmen die Positionen von Schreinen und Abgründen an vielen Orten überein. Allerdings ist es keine komplett befriedigende Antwort. Immerhin gibt es viel mehr Schreine in Breath of the Wild als Abgründe in Tears of the Kingdom und auch die Türme und Titanen sind verschwunden. Noch dazu kommt, dass die verlorene Technologie von praktisch keinem Bewohner Hyrules auch nur erwähnt wird. Die Fans können also nur spekulieren.

Eine Erklärung wäre, dass Zelda bereits im Zeitsprung zwischen den Spielen befohlen hat, alle Shiekah-Technolgie zu zerstören oder zu recyceln. Die Türme, mit denen die Erfinderin Purah Hyrule kartografieren will, bestehen immerhin teilweise aus Bauteilen der alten Wächter. Mit einer eindeutigen Antwort hält sich Nintendo bisher aber zurück. Vielleicht heben sie sich die Geschichte für ein andermal auf.

