Die Batterie ist ein sehr wichtiges Hilfsmittel in Zelda: Tears of the Kingdom, da es den Einsatz der Sonau-Technologie ermöglicht. Ihr könnt die Energiekapazität eurer Batterie erhöhen, um so zum Beispiel euer gebautes Fahrzeug länger nutzen zu können. Da das Batteriesystem etwas verschachtelt ist, erklären wir euch in diesem Guide, wie ihr die Batterie verbessert.

Zusatzbatterien bekommen

Wie ihr neue Batterien erhaltet, wurde euch vermutlich schon auf der Vergessenen Himmelsinsel erklärt. Da ihr zu dem Zeitpunkt aber noch nicht in der Lage seid, eure Batterie zu erweitern, ist die Information schnell vergessen.

Zusatzbatterien könnt ihr euch bei einer Batterie-Maschine anfertigen lassen. So eine Batterie-Maschine wird unter anderem von einem Dienerkonstrukt neben dem vierten Schrein (Natjo-yaha) auf der Vergessenen Himmelsinsel betrieben. Eine weitere Batterie-Maschine steht vor dem Nordausgang des Spähpostens.

Um dort eure Batteriekapazität um eine Einheit zu erhöhen, müsst ihr 100 Sonau-Energiekristalle investieren. Insgesamt könnt ihr 16 Batterien im Spiel haben.

Die Batterie-Maschine beim Spähposten könnt ihr jederzeit schnell erreichen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Energiekristalle erhalten

Der Untergrund ist der Ort, zu dem ihr euch begeben müsst, wenn ihr Energiekristalle sammeln wollt. Es gibt zwei sinnvolle Strategie, um schnell an Energiekristalle zu gelangen:

Energiekristalle direkt finden

Bekämpft Minibosse oder Leunen im Untergrund, um als Beute unter anderem Große Energiekristalle zu erhalten, die 20 Energiekristalle wert sind. Große Energiekristalle sind auch in zahlreichen Schatztruhen zu finden, vor allem in der Nähe von Minen. Seltener sind Riesige Energiekristalle (sind 100 wert) zu entdecken. Ihr bekommt sie hauptsächlich als Belohnung für gewonnene Rückkämpfe gegen die Hauptbosse im Untergrund. Vereinzelt findet ihr Energiekristalle auch in der Spielwelt, wobei ihr auf diesem Wege nicht sehr viele Kristalle anhäufen werdet.

Sonanium in Energiekristalle umwandeln

Bei der zweiten Methode sammelt ihr Sonanium und tauscht dieses dann gegen Energiekristalle. Das könnt ihr bei einem Alchemiekonstrukt machen, das es in jeder großen verlassenen Mine im Untergrund gibt. Ein Alchemiekonstrukt findet ihr auch in der Minenhöhle, die ihr auf der Vergessenen Himmelsinsel durchqueren musstet. Ein Energiekristall kostet drei Sonanium und ein Großer Energiekristall drei Große Sonanium. Vorrangig sollet ihr nur Großes Sonanium für Energiekristalle ausgeben, da ihr normales Sonanium auch zum Bauen von Objekten mit der Bautomatik braucht.

In den verlassenen Minen könnt ihr bei einem Alchemiekonstrukt Sonanium gegen Energiekristalle tauschen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sonanium farmen

Es gibt keine besondere Strategie, um blitzschnell Sonanium zu farmen, aber die offensichtliche Methode ist eigentlich auch schnell genug. Und zwar erhaltet ihr Sonanium, wenn ihr die Sonanium-Erze im Untergrund abbaut. In der Nähe von Minen findet ihr viel, aber es gibt auch zahlreiche größere Erzvorkommen, an denen Gegner zugange sind. Wenn ihr die Spielwelt erkundet, solltet ihr ausreichend davon finden.