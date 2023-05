Im Untergrund von Hyrule eröffnet sich euch in Zelda: Tears of the Kingdom eine zusätzliche Karte, die ihr erkunden könnt. Im Untergrund ist es jedoch stockfinster, sodass die Orientierung nicht so einfach ist. In diesem Guide haben wir für euch eine vollständige Karte vorbereitet und zeigen euch zudem die Fundorte der Untertage-Rüstung.

Vollständige Untergrund-Karte

Ihr erreicht den Untergrund über Abgründe, die ihr an der Oberfläche findet. Die Karte des Untergrunds ist genauso groß wie die Oberfläche, sodass es sehr viel zu erkunden gibt. Im Untergrund gibt es 120 Wurzeln des Lichts, die einen Bereich im Umkreis erhellen, wenn ihr sie aktiviert. Zusätzlich dienen sie als Teleportationspunkte. Es ist deshalb ratsam, jede Wurzel aufzusuchen, die ihr aus der Ferne sehen könnt.

Mit einer Karte wird euch die Suche deutlich leichter fallen. Deshalb findet ihr nachfolgend eine vollständige Karte, die euch die Fundorte aller 120 Lichtwurzeln verrät.

Das ist die komplett aufgedeckte Karte des Untegrunds mit allen Wurzeln. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Untertage-Rüstung finden

Die Untertage-Rüstung besitzt den Effekt „Leuchten“ und sorgt für etwas Licht im Dunkeln, wenn ihr sie tragt. Je nachdem wie viele Teile ihr des Sets tragt, ist der Effekt stärker oder schwächer. Das vollständige Set ist definitiv eine gute Hilfe, um besser im Untergrund zurechtzukommen. Die folgenden Videos zeigen euch die Fundorte der Rüstungsteile.

Untertage-Hose

Untertage-Harnisch

Untertage-Maske

Weitere Tipps, um euch im Untergrund zurechtzufinden

Nachfolgend listen wir auf, was uns noch so beim Erkunden des Untergrunds aufgefallen ist. Diese Tipps könnten auch euch weiterhelfen.

Die Lichtwurzeln und die Schreine an der Oberfläche befinden sich auf der Karte an der gleichen Stelle. Und das ist kein Zufall. Wenn ihr die Namen der Schreine rückwärts lest, erhaltet ihr die Namen der Lichtwurzeln . Ihr könnt also bereits entdeckte Schreine als Orientierung nutzen, um zu neuen Lichtwurzeln zu gelangen.

. Ihr könnt also bereits entdeckte Schreine als Orientierung nutzen, um zu neuen Lichtwurzeln zu gelangen. Wenn ihr unbekannte Gebiete im Untergrund erkundet, müsst ihr Leuchtsamen verwenden, um einen kleinen Bereich zu erhellen. Vergesst nicht, dass ihr dazu die Leuchtsamen nicht zwingend an einen Pfeil packen müsst, sondern sie auch einfach werfen könnt (R gedrückt halten + Steuerkreuz oben) . Leuchtsamen findet ihr sehr oft in Höhlen.

. Leuchtsamen findet ihr sehr oft in Höhlen. Ihr könnt Leuchtsamen auch an ein Vehikel montieren, mit dem ihr den Untergrund erforscht.

Nutzt die zahlreichen Abgründe an der Oberfläche, um verschiedene Zugänge zum Untergrund freizuschalten. In der Nähe von Abgründen gibt es nämlich fast immer eine Lichtwurzel.

Da die Wurzeln leuchten, könnt ihr sie schon aus weiter Ferne erkennen. Wenn ihr also aus einem Abgrund kommt, solltet ihr die Höhe nutzen und alle Wurzeln in der Nähe markieren. Ansonsten bietet es sich auch immer an, einen Heißluftballon zu bauen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Was passiert, wenn ich alle Wurzeln aktiviere?

Schafft ihr es, alle 120 Wurzeln zu erreichen, deckt ihr damit zunächst die Karte des Untergrunds vollständig auf. Darüber hinaus erhaltet ihr das Item „Lichtbringer-Orden“, nachdem ihr die letzte Wurzel aktiviert habt. Damit könnt ihr nichts anfangen. Es ist nur ein Abzeichen für eure Errungenschaft.

Das ist die Belohnung für das Aktivieren aller Wurzeln des Lichts. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

