Im eShop der Nintendo Switch könnt ihr euch aktuell ein Survival-Game zum Schnäppchenpreis sichern. Das Dschungel-Abenteuer Green Hell ist derzeit um 90 Prozent im Preis reduziert und somit bereits für unter 3 Euro zu haben.

Rabatte im Nintendo-Switch-Shop sind immer ein Grund zum Feiern – und nun könnt ihr euch über ein besonders großzügiges Angebot freuen. Die Survival-Simulation Green Hell ist aktuell um satte 90 Prozent im Preis reduziert und somit bereits für unter 3 Euro zu haben. Das Genre ist auf der Switch traditionell nicht allzu oft vertreten, was Green Hell zu einem echten Must-Play für Survival-Fans macht.

Switch-Highlight: Survival-Spiel Green Hell im Angebot

In Green Hell findet ihr euch im dichten Amazonas-Dschungel wieder und müsst mit allen Mitteln um euer Überleben kämpfen – dafür benötigt ihr einen Unterschlupf und Werkzeuge, müsst Waffen improvisieren, eure Wunden behandeln und auf die Jagd gehen. Allerdings lauern im Regenwald eine Vielzahl von Gefahren, die euren Überlebenswillen jeden Moment auf die Probe stellen können – dazu zählen wilde Tiere, Tropenkrankheiten und euer angeschlagenes Nervenkostüm.

Schaut euch hier den Trailer zu Green Hell an:

Green Hell Nintendo-Switch-Trailer

Nur eine mysteriöse Stimme am anderen Ende eures Funkgeräts leistet euch bei eurem Abenteuer Gesellschaft und wird dabei helfen, herauszufinden, wie und warum ihr in dieser misslichen Situation gelandet sein. Wenn euch das spannende Survival-Abenteuer interessiert, könnt ihr euch Green Hell jetzt für 2,49 Euro statt 24,99 Euro im Nintendo eShop für die Switch kaufen.

Nintendo Switch: Tears of the Kingdom führt Verkaufscharts an

Der Mega-Rabatt von Green Hell führt das Survival-Spiel aktuell auf Platz 9 der Verkaufscharts im Nintendo-Shop. Ganz oben thront derweil das neue Abenteuer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, während der zweite Platz von Indie-Game Old Man’s Journey belegt wird – eine Platzierung, die viele in der Community überraschen dürfte. Dahinter landen der Thief Simulator sowie Mario Kart 8 auf Platz 3 und 4. (Quelle: Nintendo)

