Sony setzt klare Prioritäten. Die PlayStation geht immer vor. Gamer mit anderen Plattformen müssen lange warten oder gehen ganz leer aus. Ein Fan will jetzt aber einen eindeutigen Beweis dafür gefunden haben, dass die PC-Version von Bloodborne schon seit Jahren fertig ist.

Kommt Bloodborne doch noch für den PC?

Im Jahr 2015 erschien Bloodborne für die PlayStation 4. Das Spiel vom Elden-Ring-Entwickler FromSoftware hat seinen Weg seitdem nie auf den PC gefunden – trotz Drängen und Wünschen der Fans. Der Dataminer Lance McDonald ist sich jetzt aber sicher, dass diese Version des Spiels schon seit Jahren existiert.

Als Beweis dafür zieht er Screenshots aus dem Bloodborne Wiki heran, die von einem Entwickler bei FromSoftware stammen sollen. Die Namensgebung würde laut dem Dataminer zeigen, dass sie auf dem PC aufgenommen wurden. Ein Ladesymbol in der rechten Ecke könnte dann beweisen, dass es sich um die fertige Version des Spiels handelt. Für ihn ist die Lage klar: FromSoftware hat eine vollstände PC-Version von Bloodborne.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass PlayStation-Spiele zuerst auf dem PC entwickelt werden. Allerdings würde es sich dann um eine frühe Entwickler-Version handeln und nicht um das fertige Spiel + DLC, das Lance McDonald entdeckt haben will. Trotzdem dämpft er die Hoffnungen der Fans und merkt an, dass die Bilder bereits seit Jahren existieren würden. Es handelt sich also nicht um einen Hinweis darauf, dass Sony jetzt heimlich den Release von Bloodborne auf dem PC vorbereitet.

Bloodborne für PC: Es gibt Skepsis

Im Resetera-Forum gibt es allerdings auch Skepsis am Fund des Dataminers. So würde der entscheidende Screenshot mit dem Ladesymbol nicht den gleichen Namen tragen wie das Bild, das auf einem PC aufgenommen wurde (Quelle: Resetera-Forum). Lance McDonald äußert sich nicht dazu, ob er weitere Infos zur Herkunft des Screenshots hat.

Bestätigt bleibt damit nur, dass es eine frühe Version von Bloodborne auf dem PC gibt, die von den Entwicklern genutzt wurde. Dass Sony darüber hinaus auch eine fertige Version des Spiels in der Hinterhand behält, bleibt aber ein Gerücht. Die Fans würde es sicherlich freuen, wenn der PlayStation-Hersteller seine strengen Exklusivitätsregeln acht Jahre nach Release endlich aufweichen würde.