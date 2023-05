Europäische Samsung-Kunden fordern ein Ende der Zwei-Klassen-Gesellschaft, meint der CEO von Qualcomm. Galaxy-Handys sollen in Europa nicht mehr mit Exynos-Prozessoren, sondern mit Snapdragon-SoCs ausgestattet werden. Samsung sieht die Sache aber wohl etwas anders.

Qualcomm-Chef: Samsung-Kunden wollen Snapdragon

Samsung lässt bei seinen Smartphones je nach Region unterschiedliche Prozessoren einbauen. Während manche Kunden von Galaxy-Handys Samsungs Eigenproduktion Exynos erhalten, verbaut der Konzern woanders Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm. Zuletzt sah es aber so aus, als hätte Samsung einen Sinneswandel vollzogen. In Handys der Galaxy-S23-Serie ist überall auf der Welt ein Snapdragon 8 Gen 2 zu finden.

Nach Berichten darüber, dass schon beim Galaxy S24 alles wieder beim alten bleiben soll, hat sich jetzt der Qualcomm-CEO Cristiano Amon eingeschaltet. Insbesondere von europäischen Kunden hätte er gehört, dass sie sich Snapdragon-Prozessoren in ihren Galaxy-Smartphones wünschen würden. Beim Galaxy S23 sei ihm zufolge sogar eine Erleichterung bei Samsung-Kunden zu spüren gewesen. Ein Snapdragon sei das, was sie sich gewünscht hätten (Quelle: Stratechery).

Tatsächlich sieht es nach jetzigem Kenntnisstand so aus, dass Samsung beim Galaxy S24 eine Rolle rückwärts plant. In Europa und anderen Regionen soll anscheinend auf den Exynos 2400 als Prozessor gesetzt werden. Auch bei der Plus- und Ultra-Variante des Flaggschiffs soll nicht mit dem Snapdragon 8 Gen 3 zu rechnen sein. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass lediglich das Galaxy S24 mit dem Exynos 2400 bestückt wird.

Im Video: Das halten wir vom Samsung Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S24: Haben europäische Kunden das Nachsehen?

Samsungs eigene Top-Prozessoren gelten durchaus als leistungsstark, müssen sich aber im direkten Vergleich mit den besten Snapdragon-Prozessoren in der Regel geschlagen geben. Samsung war in der Vergangenheit immer wieder für seine Politik der Zwei-Klassen-Gesellschaft kritisiert worden.

