Samsung hat mit den Galaxy-S23-Smartphones eigentlich gezeigt, wie stark die Modelle sein können, wenn der richtige Prozessor zum Einsatz kommt. Beim Galaxy S24 soll das südkoreanische Unternehmen aber wohl wieder einen Rückzieher machen. Die Zwei-Klassen-Gesellschaft mit Nachteil für Europa kehrt zurück.

Samsung Galaxy S24 in Deutschland wieder mit Exynos-Chip

Mit dem Galaxy S23 (Test) ist eine kleine Revolution geschehen. Samsung hat erstmals in wirklich allen Ländern der Welt nur den Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm verbaut. Besonders in Deutschland hat sich das als echter Segen erwiesen, denn die aktuellen Top-Modelle von Samsung bieten eine hervorragende Leistung und Effizienz. Schon beim Galaxy S24 soll das nicht mehr passieren. Samsung will ab 2024 wieder Unterschiede zwischen den Regionen machen und in Deutschland einen Exynos-Chip verbauen.

Laut SamMobile möchte Samsung bei den Galaxy-S24-Modellen wieder in Europa und der asiatischen Region auf den Exynos 2400 setzen. In Amerika soll hingegen der Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz kommen. Dabei soll nicht nur das Galaxy S24 den vermeintlich schlechteren Prozessor erhalten, sondern tatsächlich auch das Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra. Zuvor wurde noch vermutet, dass die teureren Modelle vielleicht den vermeintlich besseren Qualcomm-Chip erhalten.

Natürlich weiß niemand, wie gut oder schlecht der Exynos 2400 im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 3 wirklich wird. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass die Exynos-Chips von Samsung denen von Qualcomm sowohl bei der Leistung als auch bei der Effizienz deutlich unterlegen waren. Entsprechend negativ wird der Plan von Samsung aufgenommen, wenn man weiß, dass es eigentlich einen besseren Chip gibt, den Samsung uns vorenthält.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S23 Ultra vor:

Samsung entwickelt komplett neuen Galaxy-Prozessor

Während der Exynos-Prozessor von Samsung eher zurückhaltend empfangen wird, könnte sich das Blatt ab 2025 wenden. Dann will Samsung nämlich einen komplett neuen Galaxy-Prozessor für seine Smartphones einsetzen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dieser dann mit der Konkurrenz mithalten kann.

