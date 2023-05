Xiaomi hat mit dem 13 Ultra einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Das Smartphone wirft mit einigen Superlativen um sich. Besonders das extrem helle Display begeistert auf dem Papier. Doch ist das Display wirklich so hell, wie Xiaomi verspricht? Ein Vergleich mit einem Samsung-Handy zeigt das Gegenteil.

Xiaomi Facts

Xiaomi 13 Ultra dunkler als erwartet

Xiaomi verspricht beim neuen 13 Ultra einen absoluten Bestwert bei der Helligkeit des Displays. Bis zu 2.600 Nits soll der Bildschirm in der hellsten Einstellung erreichen. Das soll die Ablesbarkeit im Freien und bei HDR-Content deutlich erleichtern. Kein anderes Handy ist aktuell so hell wie das 13 Ultra von Xiaomi. Oder doch?

TechDroider hat die Helligkeit des Xiaomi 13 Ultra mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra verglichen und festgestellt, dass das Display des Xiaomi-Handys gar nicht heller ist. Vielmehr ist der 1.750-Nits-Bildschirm von Samsung im Extra-Brightness-Modus sichtbar heller als das Xiaomi-Display mit angeblichen 2.600 Nits:

Wie genau Xiaomi auf die extrem hohe Helligkeit von 2.600 Nits gekommen ist, bleibt ungeklärt. Gut möglich, dass es sich hier nur um einen Sonderfall handelt, der nur in bestimmten Situationen wie bei HDR-Content genutzt werden kann. Bei normaler Nutzung im Alltag könnte die Helligkeit gar nicht so hoch ausfallen, wie man an diesem Beispiel sieht. Da ist das Samsung-Handy mit 1.750 Nits erheblich heller und kann diese Helligkeit auch ganz normal im Alltag verwenden.

Im Video wird das Xiaomi 13 Ultra vorgestellt:

Xiaomi 13 Ultra vorgestellt

Xiaomi 13 Ultra soll nach Europa kommen

Bisher gibt es das Xiaomi 13 Ultra nur in China. Das chinesische Unternehmen hatte aber angekündigt, dass das Ultra-Smartphone auch auf dem europäischen Markt angeboten wird. Wie lange ihr noch auf das Xiaomi 13 Ultra warten müsst, ist nicht bekannt. Meist dauert es einige Monate, bis neue Xiaomi-Modelle den Weg nach Deutschland finden. In Europa läuft es für Xiaomi aktuell ziemlich gut. Es würde also absolut Sinn machen, wenn Xiaomi hier sein bestes Handy verkaufen würde.

