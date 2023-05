Google Maps ist aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Mit der Zeit sind immer mehr Daten und Möglichkeiten in der Navi-App integriert worden. Nun fügt Google „Immersive View“ für Routen ein, welches einen spektakulären Ausblick auf eure Route ermöglicht.

Google Facts

Google Maps erhält Immersive View für Routen

Google hat im letzten Jahr mit „Immersive View“ eine komplett neue Ansicht in Google Maps integriert. Damit könnt ihr euch Städte in 3D anschauen und erleben, wie diese wirken. Auf Basis dieser Daten hat Google nun „Immersive View für Routen“ entwickelt. Damit bekommt ihr die Möglichkeit, die Route auf eurem Smartphone in einer 3D-Animation zu unterschiedlichen Zeiten abzufahren. Dabei werden Echtzeitinformationen über den Verkehr oder das Wetter direkt angezeigt.

Die neue “Immersive View für Routen“ steht bei der Routenplanung mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß zur Verfügung. Ihr könnt ein Ziel eingeben, die passende Route wählen und euch dann mit einem Überflug den Verlauf anschauen. Besonders praktisch ist das natürlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wenn ihr beispielsweise sehen wollt, ob dort überhaupt ein Fahrradweg vorhanden ist. Außerdem könnt ihr so die Aussicht überprüfen oder andere Dinge checken, die euch vorab interessieren.

Google macht Maps damit deutlich vielseitiger und konzentriert sich nicht mehr einfach nur darauf, die Menschen ans Ziel zu bringen. Man kann neue Routen und Dinge entdecken, die man sonst nicht sehen würde. Das alles direkt am Handy mit Echtzeitinformationen (Quelle. Google).

Im Video wird „Immersive View für Routen“ für Google Maps demonstriert:

Google Maps: Immersive View für Routen vorgestellt

Immersive View für Routen in Google Maps in ausgewählten Städten

Google rollt die spezielle Ansicht in Google Maps nicht einfach so global aus. Stattdessen wird das Unternehmen in den nächsten Monaten “Immersive View für Routen“ in Amsterdam, Berlin, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, New York, Miami, Paris, Seattle, San Francisco, San Jose, Tokio und Venedig anbieten. Weitere Städte dürften folgen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.