Bisher hat Google Android 14 in der Testversion nur für die eigenen Pixel-Smartphones zur Verfügung gestellt. Das ändert sich jetzt. In Kooperation mit Herstellern wie Xiaomi oder Lenovo könnt ihr ab sofort die neue Android-Version auf diversen Smartphones und Tablets ausprobieren.

Android 14 für mehr Smartphones und Tablets

Nachdem Google Android 14 im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 etwas detaillierter vorgestellt hat, wird die Verfügbarkeit deutlich ausgeweitet. Nicht mehr nur Pixel-Smartphones können am Beta-Test von Android 14 teilnehmen, sondern auch Besitzerinnen und Besitzer von anderen Geräten. Insbesondere chinesische Hersteller sind mit dabei:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro (Test)

Xiaomi 12T

Redmi K50 Extreme

Xiaomi Pad 6

Lenovo Tab Extreme

Nothing Phone 1 (Test)

OnePlus 11

Realme GT2 Pro

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Vivo X90 Pro

iQOO 11

Tecno Camon 20

Auf einer speziellen Sammelseite hat Google die jeweiligen Beta-Tests der einzelnen Hersteller verlinkt. Dort erhaltet ihr alle Informationen, wie ihr Android 14 auf beispielsweise dem Xiaomi 13 installieren könnt (bei Google anschauen). Einige der Smartphones und Tablets gibt es zwar nicht in Deutschland, doch viele sind auch hier erhältlich. Besonders erfreulich ist beispielsweise, dass auch die schon etwas älteren Realme GT2 Pro oder Xiaomi 12T mit dabei sind. Auch das preiswerte Nothing Phone 1 kann bereits mit Android 14 getestet werden.

Im Video stellen wir euch das Xiaomi 13 Pro vor:

Xiaomi 13 Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Wo sind die Samsung-Geräte?

Wie schon im letzten Jahr mit Android 13 beteiligt sich Samsung nicht an den Beta-Tests von Google. Stattdessen wird unabhängig an Android 14 und One UI 6.0 gearbeitet. Sobald Samsung einen gewissen Stand der Entwicklung erreicht hat, wird ein eigener Beta-Test gestartet. Daran können dann die Besitzer der jeweiligen Endgeräte teilnehmen, wenn sie die neue Software ausprobieren wollen.

Obwohl Samsung hier nicht teilnimmt, dürften die Galaxy-Geräte das Update auf Android 14 und One UI 6.0 sehr zügig erhalten. Samsung gehört mittlerweile zu den schnellen Unternehmen, die neue Software-Updates verteilen.

