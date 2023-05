Normalerweise kann man bei Bereal einen Beitrag pro Tag veröffentlichen. Wem das nicht reicht, der kann mit der „Bereal Bonus“-Option ein weiteres Bild täglich posten.

Die Bonus-Option wird seit Ende April für Nutzer der etwas anderen Social-Media-App ausgerollt.

Bereal Bonus: So funktioniert ers

Der zusätzliche Bereal wird mit einem großen Banner innerhalb der App angekündigt. Ist der „Bonus Bereal“ bei euch verfügbar, könnt ihr ihn so nutzen:

Steuert wie gewohnt in der Bereal-App die Option für die Erstellung eines Beitrags an und ladet das erste Foto des Tages hoch. Ist ein „Bonus“ bei euch verfügbar, seht ihr beim nächsten Mal die Option rechts oben im Rahmen des aktuellen Beitrags. Drückt auf das „Plus“-Symbol, um die Kamera zu öffnen. So könnt ihr einen weiteren Beitrag posten.

Man kann dann sogar noch einen dritten Bereal pro Tag veröffentlichen. Wichtig ist, dass der Bonus nur verfügbar ist, wenn ihr einen Beitrag rechtzeitig innerhalb des gesetzten Zeitraums veröffentlicht. Seid ihr später dran als die 2 erlaubten Minuten, gibt es die Extra-Beiträge für den Tag nicht.

Die Bonus-Option wird aber täglich erneuert, sodass ihr jeden Tag eine weitere Möglichkeit für einen zweiten Beitrag erhaltet. Alle Einstellungen wirken sich auf beide Beiträge aus. Stellt ihr also die Zielgruppe für einen Bereal-Post um, betrifft das den Bonus-Bereal und umgekehr. An anderer Stelle zeigen wir euch, wie man den Standort bei Bereal anzeigt oder versteckt.

Mit Bereal Bonus mehr als 1 Foto am Tag hochladen

Löscht ihr den ersten Beitrag, wird auch der Bonus-Bereal gelöscht. Wenn ihr vorher schon den ersten Beitrag entfernt, verfällt die Bonus-Option. Das Zusatzbild könnt ihr jedoch so oft löschen und neu veröffentlichen, wie ihr wollt. Die Bonus-Beiträge sehen genauso aus wie die Standard-Bereals. Ihr könnt also parallel eine Aufnahme mit eurer Selfie- und Hauptkamera am Smartphone erstellen.

Bereal geht bei euch nicht? Wir helfen euch, wenn sich Beiträge nicht hochladen lassen.

