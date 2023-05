Ist man viel im Netz unterwegs, findet man immer wieder Abkürzungen, deren Bedeutung auf den ersten Blick nicht klar ist. So kann es vorkommen, dass jemand im Forum oder als Kommentar den Ausdruck „mMn“ verwendet.

Netzkultur Facts

Was heißt dieses „mMn“ und wann wird es verwendet?

Was heißt „mMn“?

„mmn“ bedeutet ausgeschrieben: „meiner Meinung nach“.

Auch wenn in der Abkürzung das Substantiv „Meinung“ steckt, wird es in der Regel wie die meisten Chat-Abkürzungen durchgehend kleingeschrieben. Internetnutzer wollen sich Tastaturanschläge und somit Zeit sparen. Immer wiederkehrende Ausdrücke werden daher abgekürzt. Viele dieser Kürzel haben sich in der Netzsprache etabliert, so auch „mMn“. Anders als viele andere Kürzel stammt „mMn“ nicht aus dem Englischen, sondern kürzt den deutschen Ausdruck „meiner Meinung nach“ ab. Das englische Äquivalent hierzu ist „imho“ oder „imo“.

Verwendet jemand diese Abkürzung, will jemand seine Meinung in einem Kommentar ausdrücken. So soll klar gestellt werden, dass das Geschriebene kein Fakt, sondern eine subjektive Ansicht ist. Im Internet ist diese Abgrenzung häufig hilfreich, um Gespräche nicht eskalieren zu lassen. Mit der Verwendung von „mMn“ kann einem Beitrag Wind aus den Segeln genommen werden.

Wichtige Chat-Abkürzungen im Überblick:

Beispiele für die Verwendung von „mMn“:

„mmn ist die PS5 cooler als die Xbox One.“

„mmn funktioniert iOS besser als Android.“

„mmn ist FIFA 98 das beste FIFA-Spiel.“

Etwas förmlicher kann auch „m.E“. verwendet werden. Das „m.E.“ steht für „meines Erachtens“.

Weitere Chat-Abkürzungen mit ihrer Bedeutung findet ihr im Video:

Die meist genutzten Chat-Abkürzungen und ihre Bedeutung Abonniere uns

auf YouTube

„mMn“ = „meiner Meinung nach“

Auch bei Twitter wird die Abkürzung immer wieder eingesetzt, um sich Tipparbeit zu ersparen und die Zeichenbegrenzung für eigene Beiträge nicht auszuschöpfen:

Bei uns findet ihr viele weitere Erklärungen gängiger Netzabkürzungen:

Seid ihr im Netz auf weitere Abkürzungen gestoßen, deren Bedeutung ihr nicht kennt? Postet eure Fundstücke in die Kommentare und wir helfen euch weiter!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.