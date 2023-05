Für den Login bei Facebook benötigt ihr eine gültige E-Mail-Adresse. Wird die Adresse nicht mehr verwendet oder gelöscht, solltet ihr auch bei Facebook die Mail-Adresse ändern. Wir zeigen, wie es funktioniert.

Die Mail-Adresse wird vor allem dann wichtig, wenn man sein Passwort für das soziale Netzwerk vergessen hat. Über die E-Mail kann das Kennwort zurückgesetzt werden. Hat man keinen Zugang mehr zum entsprechenden Postfach, wird es auch schwierig mit dem Facebook-Login.

In der App ändert ihr die E-Mail-Adresse so:

Öffnet die Facebook-App auf dem Android-Smartphone oder iPhone. Steuert die drei Punkte an, um das Menü zu öffnen. Tippt auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu erreichen. Wählt dann den Abschnitt „Persönliche Informationen und Kontoinformationen“ aus. Hier findet ihr den Punkt „Kontaktinfo“. Unter „E-Mail-Adresse hinzufügen“ könnt ihr die neue Einstellung speichern. Zur Sicherheit müsst ihr die Eingabe mit eurem Facebook-Passwort bestätigen. Danach könnt ihr die neue E-Mail-Adresse in den „Kontoinformationen“ als „primäre Adresse festlegen“. So wird diese Angabe zukünftig für den Facebook-Login verwendet.

So könnt ihr eine neue Mail-Adresse bei Facebook setzen:

Loggt euch in euer Profil ein. Klickt rechts oben auf den Pfeil und öffnet die Einstellungen. Im Abschnitt „Einstellungen & Privatsphäre“ findet sich die Zeile „Allgemein“. Hier findet ihr den Abschnitt „Kontakt“. In diesem Bereich steht die aktuelle E-Mail-Adresse. Wählt rechts „Bearbeiten“. Hier kann man nun über den blauen Button mit der Aufschrift „Füge eine weitere E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinzu“ eine neue Kontaktadresse setzen. Gleichzeitig kann eine alte, nicht mehr benötigte Mail-Adresse auf diesem Weg gelöscht werden. Der Löschvorgang muss durch eine Passworteingabe bestätigt werden.

Nachdem die E-Mail-Adresse geändert wurde, erhält man eine Bestätigungsnachricht. In dieser Nachricht ist ein Link enthalten. Erst nach dem Anklicken des Links wird die Änderung wirksam.

Neben der primären Mail-Adresse kann man im sozialen Netzwerk weitere Mail-Postfächer angeben. Diese werden vor allem dann herangezogen, wenn man seine Zugangsdaten zum Facebook-Konto vergessen hat und auch keinen Zugriff mehr auf die primäre Mail-Adresse hat. Alternativ kann man für diese Fälle befreundete Kontakte auswählen, mit deren Hilfe man Facebook ohne Passwort öffnen kann.

In den Kontoeinstellungen des sozialen Netzwerks kann man zudem einstellen, welche Mails man von Facebook erhalten möchte. So kann man verhindern, dass man über jede neue Mitteilung oder Freundesanfrage per Mail kontaktiert wird.

