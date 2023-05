WhatsApp wird regelmäßig mit neuen Funktionen ausgestattet, die mehr oder weniger von den Nutzerinnen und Nutzern gewünscht wurden. Seit Jahren wünschen sich viele eine Möglichkeit, um gemachte Fehler zu berichtigen. Genau da tut sich aktuell wieder etwas.

WhatsApp: Bearbeiten von Nachrichten wieder aufgetaucht

In WhatsApp könnt ihr zwar bereits verschickte Nachrichten löschen und selbstlöschende Nachrichten versenden, doch das Bearbeiten von bereits versendeten Nachrichten ist weiterhin nicht möglich. Dabei ist der Wunsch nach diesem Feature bereits seit dem Release von WhatsApp vorhanden. In der Vergangenheit gab es auch schon Hinweise darauf, dass sich in die Richtung etwas tun könnte. Genau das ist wieder der Fall, wie WABetaInfo entdeckt hat.

In der Beta-Version 2.23.10.10 von WhatsApp für Android ist die Möglichkeit zum Bearbeiten von bereits verschickten Nachrichten wieder aufgetaucht. So werdet ihr zukünftig tatsächlich die Möglichkeit bekommen, Nachrichten für alle in einem Chat zu bearbeiten. Voraussetzung dafür ist nur, dass alle die neueste Version von WhatsApp nutzen. Das funktioniert systemübergreifend. Also auch zwischen Android- und iOS-Geräten.

Ihr könnt bald in WhatsApp bereits verschickte Nachrichten bearbeiten. (Bildquelle: WABetaInfo

Nach dem Ändern einer bereits verschickten Nachricht weist euch WhatsApp mit einer Meldung darauf hin und bietet euch an, euch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Noch ist das neue Feature nicht offiziell für alle Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp verfügbar. Die Anzeichen verdichten sich aber, dass die Veröffentlichung nicht mehr lange dauern dürfte.

WhatsApp landet auf Android-Smartwatches

WhatsApp arbeitet nicht nur an der Möglichkeit zum Bearbeiten von bereits verschickten Nachrichten, sondern will den Messenger bald auch auf Android-Smartwatches bringen. Beta-Tester können die Funktion bereits nutzen. Ob Apple-Watch-Besitzer auch bald versorgt werden, bleibt unklar. Es tut sich in jedem Fall sehr viel bei WhatsApp.

