„Nearby Share“ ist ein Google-Feature, mit dem sich Dateien schnell zwischen verschiedenen Geräten austauschen lassen. Ursprünglich ist die Funktion für den Datentransfer auf Android-Smartphones gestartet. Es gibt aber auch eine Nearby-Share-Anwendung für Windows.

„Nearby Share“ ist für Google-Geräte das, was AirDrop im Apple-Kosmos ist. Das Tool für Windows wurde Anfang April 2023 in einer Beta-Version veröffentlicht und wird seit Anfang Mai an alle Windows-Nutzer ausgerollt.

Mit Nearby Share lassen sich Dateien zwischen Windows-Geräten und Android-Smartphones schnell und einfach austauschen. Dafür benötigt man das entsprechende Windows-Tool, das kostenlos heruntergeladen werden kann (Zum Download bei Android.com). Bei Android ist die Technologie bereits ab Werk eingerichtet. Sobald man für das Datenaustausch-Feature freigeschaltet wird, kann man damit Folgendes machen:

Nearby Share eignet sich für den kabellosen Austausch von Dateien , ohne die Inhalte in einer Cloud hochladen zu müssen.

, ohne die Inhalte in einer Cloud hochladen zu müssen. Dabei wird automatisch aus den Optionen Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC und WiFi die optimale Methode für den Datentransfer ausgesucht. Die Geräte dürfen dabei nicht weiter als 5 Meter voneinander entfernt sein.

voneinander entfernt sein. Sowohl das Gerät mit der Quelldatei als auch das Ziel benötigen also keine Internetverbindung , um Dateien untereinander auszutauschen.

, um Dateien untereinander auszutauschen. Um damit Dateien mit einem Windows-PC zu verschicken oder zu empfangen, benötigt man die Nearby-Share-Anwendung .

. Ist die App installiert, kann man Dateien per Rechtsklick oder die Windows-eigene „Teilen-Option“ an andere Geräte schicken.

oder die Windows-eigene „Teilen-Option“ an andere Geräte schicken. Damit kann man zum Beispiel schnell Fotos, Videos oder Dokumente zwischen Geräten hin- und herschieben.

zwischen Geräten hin- und herschieben. Eine Anmeldung in einem Google-Konto ist nicht zwingend notwendig. Ein Login ist zwar möglich, man kann Dateien aber auch im „Gastmodus“ verschicken und empfangen. Im angemeldeten Zustand kann man zusätzlich Kontakte verwalten, um den Datenaustausch einzuschränken.

Wie der Datenaustausch unter Android funktioniert, erfahrt ihr hier: Nearby Share – was ist das & wie lässt es sich aktivieren?

Genauso wenig wie Android-Nutzer Airdrop verwenden können, funktioniert Nearby Share auf iPhones.

Wer Bilder und Videos von seinem Smartphone auf den Windows-Rechner verschieben will, kann auch auf Microsofts Lösung per „Smartphone Link“ zurückgreifen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr im Video:

Wird eine Datei an einen anderen Nutzer geschickt, muss der Empfang bestätigt werden. Ist sowohl auf dem Quell- als auch auf dem Zielgerät das gleiche Google-Konto angemeldet, entfällt die Bestätigung. Zur eigenen Sicherheit kann man die Sichtbarkeit für andere Nutzer für die Nearby-Share-Funktion einschränken oder komplett deaktivieren.

In der Beta-Phase ist ein Datenaustausch per Nearby Share unter Windows nur mit anderen Android-Smartphones und -Tablets möglich. Ein Chromebook-Support wird aber nachgereicht. Die Nearby-Share-App gibt es für Windows 10 und Windows 11. Ältere Versionen des Betriebssystems werden nicht unterstützt.

