In Deutschland gibt es über 2.000 dm-Filialen. Falls ihr auf der Suche nach einem Drogerieladen seid, hilft euch euer Smartphone dabei, den nächsten dm in der Nähe zu finden. Dabei stehen euch sogar verschiedene Wege zur Verfügung.

Besonders schnell findet ihr die nächste Filiale über Google-Maps. Dort sind die meisten Läden eingespeichert. Ihr müsst also nur das Kartenwerk von Google auf dem Smartphone öffnen und den Begriff „dm“ in die Suchleiste eingeben. Anhand eures Standorts werden die nächsten dm-Märkte angezeigt. Wischt ihr über die Karte zu einer anderen Position, werden euch auch am neuen Ziel die Läden angezeigt.

dm-Markt in der Nähe finden

Tippt ihr einen Laden an, könnt ihr euch direkt dorthin navigieren lassen. Zusätzlich zeigt Google Maps die Öffnungszeiten und die genaue Straße an. Eine Telefonnummer wird ebenfalls eingeblendet und ihr könnt sehen, ob die entsprechende Filiale einen Abhol-Service bietet. Damit könnt ihr vorab Sachen online bestellen und kurze Zeit später den gesamten Einkauf an einer Abholstation mitnehmen, ohne durch die Filiale laufen zu müssen. Ein dm-Markt eignet sich auch für alle, die nichts Großes einkaufen müssen, sondern einfach nur Bargeld abheben wollen.

Unterwegs am Smartphone den nächsten dm finden

Alternativ liefert euch das Webangebot von dm eine Übersicht über alle dm-Filialen in der Umgebung:

Dafür öffnet ihr diese Seite des Drogerie-Anbieters. Ist die Standortfreigabe für die Browser-App eingerichtet, wird eure aktuelle Position auf der Karte angezeigt. Gebt oben in das Feld Informationen zu eurem Standort ein, etwa die Postleitzahl, Straße oder den Ort. Wählt das passende Ergebnis aus den Vorschlägen aus. Danach werden alle dm-Märkte in der Umgebung mit dem Logo des Händlers angezeigt. Tippt ein Icon an, um weitere Informationen zu erhalten. Dazu gehören die Angabe der Entfernung in Metern beziehungsweise Kilometern, die Öffnungszeiten und gegebenenfalls eine präzisere Standortangabe, wenn sich die Filiale zum Beispiel in einem Einkaufszentrum befindet. Über den Button „Weitere Details“ könnt ihr eine Wegbeschreibung anzeigen lassen. Dann leitet euch das Webangebot zu Google Maps weiter.

Ihr findet die Standorte auch in der dm-App auf dem Android-Smartphone und iPhone (zum Download). Dann wählt ihr einfach die entsprechende Funktion und lasst euch die nächsten Filialen in der direkten Umgebung oder an gewünschten anderen Orten auf einer Karte anzeigen.

Mit dem Smartphone findet ihr nicht nur Läden. Ihr könnt euch auch die nächste Packstation, Briefkästen oder Altkleidercontainer in der Umgebung anzeigen lassen.