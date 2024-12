Glasflaschen stapeln sich, und es wird Zeit, sie ordnungsgemäß im Altglascontainer zu entsorgen. Aber wo findet man den nächsten Container in der Nähe? Mit dem Smartphone lässt sich der nächste Standort eines Altglasbehälters schnell und einfach herausfinden.

Laut dem Webangebot „Der Grüne Punkt“ stehen deutschlandweit rund 300.000 Glascontainer zur Verfügung, an denen man sein altes Glas recyceln kann.

Wo ist der nächste Altglascontainer in meiner Nähe?

Am schnellsten hilft euch Google Maps bei der Suche nach dem nächsten Altglascontainer. Stellt dabei sicher, dass ihr die Standortbestimmung an eurem Smartphone aktiviert habt. Dann könnt ihr direkt auf der Karte Standorte sehen, die eurer Position am nächsten sind und erfahren, wie lange der Weg dorthin zu Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln dauert.

Möglicherweise gibt es bei Google Lücken und es sind nicht alle Altglascontainer dort eingetragen. Einen umfangreichen Überblick findet man in der Regel auch im Webangebot des örtlichen Reinigungsbetriebs. Wer zum Beispiel in Berlin wohnt, kann sich alle „Glasiglus“ bei der „BSR“ auf einer Karte anzeigen lassen. In Hamburg könnt ihr auf der Webseite der „Stadtreinigung Hamburg“ vorbeischauen, um den gewünschten Container zu sehen. Der Betreiber wechselt von Stadt zu Stadt, ruft also das Webangebot für eure Kommune auf, um den entsprechenden Standort zu finden.

Was darf überhaupt in den Altglascontainer?

Nicht alles, was nach Glas aussieht oder sich so anfühlt, darf auch in den Altglascontainer. Die Behälter sind nur für „Behälterglas“ vorgesehen. Dazu gehören zum Beispiel Getränkeflaschen, Konservengläser, Glasflakons oder pharmazeutische Glasbehälter und andere Gläser, die als Verpackung dienen. Deckel sollten vorher entfernt und in die Wertstofftonne geworfen werden.

Nicht in den Altglascontainer gehören unter anderem:

Autoscheiben

Aschenbecher und andere Gefäße aus Bleikristall

Blumentöpfe und -vasen

Cerankochfelder

Fenster

Glasgeschirr

Gläser von Monitoren und Fernsehern

Glühlampen

Keramik

Lichterketten

Porzellan

Spiegel

Trinkgläser

Bei den Glassammelbehältern sollte man zudem die Farbangaben beachten. Meistens gibt es unterschiedliche Container für weißes, grünes (rotes und blaues) sowie braunes Glas. Wirft man Gläser unterschiedlicher Farben zusammen, wird eine Wiederverwertung erschwert.

