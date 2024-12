Huawei macht bei neuen Smartphones keine Kompromisse mehr

Huawei hat gerade erst neue Smartphones vorgestellt und bringt diese bald international auf den Markt. Schon jetzt tauchen Informationen zur nächsten Handyserie auf, die es richtig in sich haben. Das chinesische Unternehmen möchte demnach bei der Akkulaufzeit keine Kompromisse mehr machen.

Huawei plant Top-Smartphones mit riesigen Akkus

In China ist ein neuer Trend ausgebrochen. Die Unternehmen laden die Smartphone-Akkus nicht nur viel schneller als die Konkurrenz, sondern wollen zukünftig auch viel größere Energiespeicher verbauen. Neue Technologien sorgen dafür, dass die Batterien mehr Energiedichte auf gleichem Raum bieten. Und so will Huawei in die Pura-80-Modelle 6.000-mAh-Akkus verbauen (Quelle: HuaweiCentral).

Zum Vergleich: Im Pura 70 Ultra ist ein 5.200-mAh-Akku verbaut. Das Pura 70 Pro und das normale Modell kommen mit 5.050 mAh und 4.900 mAh. Ein Sprung auf etwa 6.000 mAh würde die Akkulaufzeit der Smartphones spürbar erhöhen. Xiaomi hat es mit dem 15 Pro und 6.100-mAh-Akku erfolgreich vorgemacht.

Samsung verbaut in seinen Top-Smartphones wie dem Galaxy S24 Ultra seit Jahren maximal 5.000 mAh und lädt die Energiespeicher mit maximal 45 Watt auch vergleichsweise langsam auf. Tatsächlich entwickelt sich die Konkurrenz sogar zurück. Samsung und Apple planen dünnere Modelle, die dann auch weniger Platz für einen großen Akku haben.

Huawei bietet Pura-Handys in Europa an

Während Huawei das Mate 60 und Mate 70 nicht in Europa anbietet, hat das chinesische Unternehmen das Pura 70 Ultra auch bei uns verkauft. Es ist zwar durch die Einschränkungen bei der Software weiterhin nicht sehr beliebt, doch technisch gesehen ein Hit. Die Chancen stehen also ganz gut, dass auch das Pura 80 Ultra bei uns angeboten wird.

Umso spannender wird es sein zu sehen, welche Akkutechnologie Huawei nutzt, wie groß die Batterie wirklich wird und was die Kamera dann so kann. Aktuell ist das Pura 70 Ultra in dem Bereich ungeschlagen an der Spitze.

Wir haben uns angeschaut, was die Kamera des Pura 70 Ultra von Huawei kann:

