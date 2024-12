Neue Smartphones werden Xiaomi regelrecht aus den Händen gerissen

Xiaomi feiert mit seinen neuen Redmi-Smartphones der K80-Serie einen spektakulären Start in China. Die neuen Premium-Modelle übertrafen am ersten Verkaufstag die Erwartungen des Herstellers. Der Erfolg ist dabei nicht überraschend, denn die Geräte sind echte Preis-Leistungs-Knaller.

Neues Xiaomi-Handy verkauft sich hervorragend

Wang Teng Thomos, General Manager der Marke Redmi, verkündete stolz die Verkaufszahlen der ersten 24 Stunden. Mit 660.000 abgesetzten Einheiten übertrifft die K80-Serie mit zwei Modellen deutlich den Launch der Vorgängerserie. Zum Vergleich: Die K70-Serie, die aus drei Modellen bestand, erreichte diese Verkaufszahlen erst nach drei Tagen. Für Xiaomi ist das ein riesiger Erfolg, denn es zeigt sich damit deutlich, dass bezahlbare High-End-Smartphones gefragt sind (Quelle: GSMChina).

Der durchschlagende Erfolg basiert auf der durchdachten Produktstrategie von Redmi. Die K80-Serie punktet mit Ausstattungsmerkmalen, die sonst nur deutlich teureren Flaggschiffen vorbehalten sind. Dazu zählen High-End-Chips von Qualcomm, eine IP68/69-Zertifizierung zum Schutz gegen Wasser und Staub, ein hochwertiges Design, ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor, ein erstklassiges Display und starke Kameras.

Diese Kombination macht die Redmi-Smartphones für preisbewusste Käuferinnen und Käufer besonders attraktiv, denn das Pro-Modell kostet mit dem Snapdragon-8-Elite-Chip umgerechnet unter 500 Euro.

Xiaomi bringt die Smartphones auch nach Europa

Für internationale Märkte plant Xiaomi bereits den Launch der K80-Serie für 2025. Allerdings werden die Geräte außerhalb Chinas unter der Marke Poco als F7-Serie vermarktet. Sie könnten außerdem die Grundlage für die Xiaomi-15T-Serie sein, die das chinesische Unternehmen im 2. Quartal als günstige Alternative zum Xiaomi 15 auf den Markt bringt.

Es ist noch nicht bekannt, wann die K80-Smartphones in den internationalen Versionen unter anderen Bezeichnungen vorgestellt werden. Meistens passiert das aber in der zweiten Jahreshälfte. Spätestens dann erfahrt ihr auch, was die Handys kosten werden.

Im Video könnt ihr euch das Design des Xiaomi Redmi K80 Pro anschauen:

Xiaomi Redmi K80 Pro vorgestellt

