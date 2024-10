Xiaomi 15 vorgestellt: China-Handy macht keine Kompromisse mehr

Xiaomi hat mit dem 15 und 15 Pro zwei neue High-End-Smartphones enthüllt, die zunächst in China auf den Markt kommen. Für euch wird nur das Xiaomi 15 interessant sein, denn das 15 Pro dürfte wie das 14 Pro nicht den Weg nach Europa finden. Im Vergleich zum Xiaomi 14 wurden beim Xiaomi 15 viele wichtige Verbesserungen durchgeführt.

Xiaomi 15 mit vielen Verbesserungen

Im Fokus steht also das Xiaomi 15, das auch nach Europa kommen dürfte. Ihr bekommt damit ein absolutes High-End-Smartphone mit einem sehr hellen 6,36-Zoll-Display. Dieses erreicht bis zu 3.200 Nits und soll damit im Freien sehr gut ablesbar sein. Es handelt sich dabei um ein LTPO-Panel, das mit 1 bis 120 Hz arbeitet und einen nur 1,38 mm dünnen Rand besitzt.

Anzeige

Das Xiaomi 15 besitzt sehr dünne Bildschirmränder. (© Xiaomi)

Xiaomi hat zudem einen großen Nachteil beseitigt. Im Display ist nämlich nun ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor verbaut. Damit verabschiedet sich das chinesische Unternehmen endlich vom optischen Fingerabdrucksensor, der in der Preisklasse schon lange nichts mehr zu suchen hat.

Anzeige

Angetrieben wird das Xiaomi 15 vom brandneuen Snapdragon 8 Elite, dem bis zu 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher zur Verfügung stehen. Das Unternehmen hat sich für den neuen Chip eine spezielle Kühlung ausgedacht, die dreimal effizienter arbeiten und so die maximale Leistung aus dem Smartphone herausholen soll. Als Betriebssystem kommt HyperOS 2.0 zum Einsatz.

Im Video wird HyperOS 2.0 demonstriert:

Xiaomi HyperOS 2.0 vorgestellt

Damit dem Handy nicht so schnell die Puste ausgeht, ist ein 5.400-mAh-Akku verbaut, der per Kabel mit 90 Watt und kabellos mit 50 Watt aufgeladen werden kann. Der Energiespeicher des Xiaomi 15 ist damit 790 mAh größer als beim Vorgänger und beseitigt damit einen echten Nachteil im Vergleich zur Konkurrenz. Über eine Hülle wird wohl auch MagSafe unterstützt.

Anzeige

Das Xiaomi 15 gibt es sogar in einer Diamond Limited Edition (© Xiaomi)

Für anständige Fotos und Videos sollen drei 50-MP-Leica-Kameras sorgen. Es handelt sich dabei um große Sensoren, die den Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel und ein Teleobjektiv mit 2,6-fachem optischen Zoom realisieren. Natürlich hilft KI dabei, Fotos und Videos zu optimieren.

Das Xiaomi 15 Pro ist mit einem größeren Display ausgestattet. (© Xiaomi)

Das Xiaomi 15 Pro ist mit 6,73 Zoll etwas größer, hat einen 6.100-mAh-Akku an Bord und weitere kleine Vorteile wie eine bessere Zoom-Kamera und so weiter. Ansonsten ähneln sich die Smartphones sehr. Leider wird dieses Modell wohl nicht nach Europa kommen.

Xiaomi 15: Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 15 und 15 Pro sind in China sofort vorbestellbar und starten offiziell am 31. Oktober 2024. Die Handys gibt es in verschiedensten Farben. Optional sogar in einer silbernen Version, deren Rückseite wellig ist und einen spektakulären Effekt erzeugt. Ob diese Version auch nach Deutschland kommt, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Anzeige

Preislich geht es beim Xiaomi 15 bei 4.499 Yuan los. Das sind umgerechnet 584 Euro. Das Xiaomi 15 Pro beginnt bei 5.299 Yuan. Das entspricht ungefähr 687 Euro.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.