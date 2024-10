Apple-Absturz: Huawei schickt den Smartwatch-Pionier schlafen

Der Smartwatch-Markt in China befindet sich im Wandel. Während die Apple Watch lange unangefochten an der Spitze lag und sich viele Kunden dafür entschieden haben, starten jetzt die chinesischen Hersteller durch. Huawei hat sich den Spitzenplatz gesichert und Apple ist im vergangenen Quartal ordentlich abgeschmiert.

Huawei ist der neue Smartwatch-König

Für Apple läuft es in China mit den eigenen Smartwatches aktuell überhaupt nicht gut. Im dritten Quartal 2024 hat die Apple Watch 29,4 Prozent Marktanteil verloren. Nur noch jede fünfte Smartwatch (20,9 Prozent), die neu verkauft wurde, stammte von Apple. Das reicht immerhin noch für den zweiten Platz.

An der Spitze ist jetzt Huawei zu finden. Das chinesische Unternehmen legt um 23,5 Prozent zu und ist auf dem ersten Platz mit einem Marktanteil von 30,9 Prozent zu finden. Etwa jede dritte Smartwatch, die neue verkauft wurde, stammte von Huawei.

1. Platz: Huawei mit 30,9 Prozent

2. Platz: Apple mit 20,9 Prozent

3. Platz: Xiaomi mit 10,3 Prozent

4. Platz: Honor mit 3,2 Prozent

5. Platz: Vivo mit 2,2 Prozent

Xiaomi sichert sich den dritten Platz und einen Marktanteil von knapp 10 Prozent. Der Absatz hat sich verdoppelt. Huawei und Xiaomi gewinnen also bei Apples Schwäche am deutlichsten. Honor und Vivo auf dem vierten und fünften Platz kommen auf 3,2 und 2,2 Prozent. Auch da geht es bergauf (Quelle: MyDrivers).

Apple hat einen Vorteil

Die Apple Watch ist im Vergleich zu den Smartwatches von Huawei, Xiaomi und Co. aber teurer, sodass Apple weiterhin Uhren mit einem höheren Verkaufspreis absetzt und damit vermutlich auch mehr Profit macht. Zudem deckt dieser Vergleich alle Wearables ab, also auch Fitness-Tracker. Davon bietet Apple keine an. Die sind auch recht günstig und drücken den durchschnittlichen Verkaufspreis der anderen Hersteller.

Für Apple sollte das trotzdem ein Warnzeichen sein. Die Apple Watch hat sich zuletzt fast gar nicht verändert, während die chinesischen Hersteller immer wieder mit neuen Innovationen nachlegen. Diese Innovationen fehlen aktuell von Apple.

Huawei baut auch einzigartige Uhren wie die Watch D2:

Huawei Watch D2 vorgestellt

