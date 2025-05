Huawei zeigt Samsung und Apple mit neuer Smartwatch, wie es richtig geht

Huawei hebt die Gesundheitsüberwachung per Smartwatch auf ein neues Level. Das chinesische Unternehmen stattet seine kommende Huawei Watch 5 mit einem neuen Fingerspitzen-Sensor aus. Das innovative Sensorsystem erfasst Gesundheitsdaten nicht nur am Handgelenk, sondern auch an der Fingerspitze – und verspricht dadurch deutlich präzisere Messergebnisse. Samsung und Apple können da nur neidisch zuschauen.

Huawei Watch 5 setzt auf Fingerspitzen-Sensor

Die Huawei Watch 5, die am 15. Mai in Berlin vorgestellt wird, kombiniert erstmals Messpunkte an zwei Körperstellen. Der zusätzliche Sensor für die Fingerspitze nutzt dabei einen entscheidenden biologischen Vorteil: Die dünnere Hautschicht und feinere Gefäßstruktur der Finger ermöglichen genauere Messungen als am Handgelenk. Besonders die Überwachung der Herz-Kreislauf-Funktionen profitiert von dieser Innovation.

Beim Teaser steht der Fingerspitzen-Sensor der Huawei Watch 5 im Fokus. (© Huawei)

Das TruSense-System der Smartwatch behält eine beeindruckende Anzahl von Körperfunktionen im Auge. Von Kreislauf über Atmung bis hin zu Hormonsystem und Muskulatur – die Watch 5 sammelt und analysiert Daten aus sechs verschiedenen Gesundheitsbereichen. Eine besondere Neuerung: Die Uhr kann jetzt auch die Herzfrequenzvariabilität messen und sogar Aussagen über eine Eierstockfunktion treffen (Quelle: Notebookcheck).

Mit der „Health Glance“-Funktion erstellt die Huawei Watch 5 innerhalb von nur 60 Sekunden einen umfassenden Gesundheits-Check. Durch die zwei Messpunkte sind die Daten viel genauer als bei der Konkurrenz und informieren euch so zuverlässiger, wie es um eure Gesundheit steht. Wenn ihr euch bei Huawei anmeldet, bekommt ihr zum Launch der Smartwatch einen Rabatt (bei Huawei anschauen).

Nachfolgend könnt ihr euch ein kurzes Teaser-Video anschauen:

Huawei Watch 5 mit Fingerspitzen-Sensor angeteasert

Huawei ist Samsung und Apple voraus

Huawei dürfte mit der Watch 5 wieder einmal beweisen, dass das chinesische Unternehmen technologisch trotz des US-Banns nicht abgehängt ist. Mit dem Mate XT hat Huawei das weltweit erste Tri-Fold-Smartphone gebaut, während die Konkurrenz seit Jahren nicht vorankommt. Nun wird mit der Smartwatch eine neue Messtechnologie eingeführt. Wie genau die Werte sind, wird ein Test zeigen müssen.