Erstes seiner Art: Huawei gelingt mit Mate XT echte Smartphone-Revolution

Huawei hat es wirklich getan. Das chinesische Unternehmen hat heute das weltweit erste an zwei Stellen faltbare Smartphone offiziell vorgestellt. Es startet in Kürze in China auf dem Markt und wird zu einem extrem hohen Preis verkauft – selbst für deutsche Verhältnisse. Im Video oben könnt ihr euch das einzigartige Falt-Smartphone in Aktion anschauen.

Huawei Mate XT vorgestellt

Das Huawei Mate XT lässt sich von einem Smartphone zu einem Tablet ausklappen. (© Huawei)

Während sich alle großen Hersteller wie Samsung, Xiaomi, Google und Co. mit an einer Stelle faltbaren Smartphones begnügen, hat Huawei ein an zwei Stellen faltbares Gerät gebaut. Das Mate XT besitzt ein durchgängiges 10,2-Zoll-Display, das sich komplett zusammengeklappt in ein 6,4-Zoll-Handy verwandelt. Klappt ihr nur eine Hälfte auf, entsteht ein 7,9-Zoll-Gerät wie das Galaxy Z Fold 6 von Samsung. Huawei vereint im Mate XT also gleich drei Geräte in einem Gehäuse.

Ein Blick ins Innere des Huawei Mate XT. (© Huawei)

Huawei nutzt ein großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.232 × 3.184 Pixeln, das die Bildfrequenz per LTPO-Technik individuell anpassen kann. Den verbauten Chip hält Huawei noch geheim, doch sind immer 16 GB RAM vorhanden. Dazu gibt es 256, 512 oder 1.024 GB internen Speicher.

Das Gewicht des Mate XT fällt mit 298 Gramm relativ hoch aus. Mit 3,6 mm an der dünnsten Stelle ist das Handy dafür extrem flach. Wenn alle Teile zusammengeklappt sind, misst es 12,8 mm. Das geht absolut in Ordnung. Das hohe Gewicht wird im Alltag bei der Nutzung als reines Smartphone wohl die größere Rolle spielen.

Huawei macht bei der Kamera des Mate XT keine Kompromisse. (© Huawei)

Bei der Kamera macht Huawei keine großen Kompromisse. Es ist ein 50-MP-Hauptsensor, ein 12-MP-Ultraweitwinkel und ein 12-MP-Periskop-Zoom verbaut. Zudem gibt es eine 8-MP-Frontkamera. In Kombination mit einer gut optimierten Software dürfte die Bildqualität ziemlich gut ausfallen.

Der Akku des Mate XT verteilt sich auf alle drei Teile und fasst insgesamt 5.600 mAh. Das könnte bei der Größe des Displays etwas knapp bemessen sein. Aufgeladen ist der Akku mit 66 Watt per Kabel ziemlich schnell. Mit 50 Watt geht es kabellos und andere Geräte kann das Huawei-Smartphone mit 7,5 Watt laden. Als Betriebssystem kommt HarmonyOS 4.2 zum Einsatz (Quelle: Huawei).

Huawei Mate XT: Preis und Verfügbarkeit

Der Lieferumfang des Huawei Mate XT ist recht umfangreich. (© Huawei)

Wie ihr euch sicher schon denken könnt, wird das Huawei Mate XT zunächst in China verkauft. Dort sollen erste Versionen ab dem 20. September verfügbar sein. Günstig ist das einzigartige Smartphone nicht:

16 GB RAM und 256 GB interner Speicher für 19.999 Yuan (2.545 Euro)

16 GB RAM und 512 GB interner Speicher für 21.999 Yuan (2.799 Euro)

16 GB RAM und 1 TB interner Speicher für 23.999 Yuan (3.054 Euro)

Selbst in China ist das Huawei Mate XT extrem teuer. Dafür bekommt man aber auch ein Smartphone, das kein anderer Smartphone-Hersteller der Welt bietet. Ob das Smartphone je nach Deutschland kommt, bleibt ungewiss. Hierzulande würde es vermutlich noch deutlich teurer sein. Wir werden euch informieren, wenn sich in die Richtung etwas tut.