Während Samsung noch bastelt, will sich Huawei mit neuem Smartphone selbst übertreffen

Das Wettrüsten um das innovativste Falt-Smartphone erreicht mit Huaweis neuestem Patent eine neue Dimension.

Huawei hat mit dem Mate XT eine neue Ära gestartet. Plötzlich lassen sich Smartphones nicht nur einmal knicken, sondern zweimal. Während Samsung gerade versucht, das auch umzusetzen, geht Huawei bereits einen Schritt weiter.

Huawei arbeitet an Quad-Fold-Smartphone

Ein neues Patent von Huawei lässt die Smartphone-Welt aufhorchen: Der chinesische Tech-Gigant arbeitet an einem Foldable mit bis zu vier Displays, die an drei Stellen gefaltet werden können. Das kürzlich eingereichte Patent beschreibt ein System, das weit über die aktuellen Tri-Fold-Geräte hinausgeht.

Im Kern der Innovation steht ein ausgeklügeltes Display-Management-System. Die Technologie basiert auf mindestens drei Bildschirmen. Benutzer können durch intuitive Gesten nahtlos zwischen den verschiedenen Bildschirmbereichen wechseln und Anwendungen flexibel auf den verfügbaren Displays verteilen.

Die wahre Innovation liegt in der Skalierbarkeit des Systems. Die patentierte Technologie ist nicht nur für Tri-Fold-Smartphones konzipiert, sondern lässt sich auch auf Geräten mit vier Displays und drei Faltmechanismen erweitern. Durch geschickte Gestensteuerung können Nutzer Anwendungen spontan zwischen den Panels verschieben und so ein völlig neues Level des Multitaskings erreichen. Huawei denkt also bereits an die nächste Stufe.

Huawei schafft zunächst nur die Möglichkeiten

Auch wenn das Patent noch keine konkreten Geräte ankündigt, zeigt es Huaweis ambitionierte Pläne für die Zukunft der Foldables. Die Technologie verspricht nicht nur eine bessere Organisation der Displayflächen, sondern auch eine bessere Bedienung der komplexen Faltmechanismen. Damit könnte Huawei einen entscheidenden Schritt in Richtung der nächsten Generation von faltbaren Smartphones machen (Quelle: HuaweiCentral).

Aktuell konzentriert sich Huawei auf Tri-Fold-Smartphones. Bald soll eine zweite Generation des Mate XT erscheinen, während Samsung aktuell darüber nachdenkt, ob es für solche Smartphones überhaupt einen Markt gibt.