Samsungs wahre Smartphone-Revolution ist nur Tage entfernt

Faltbare Smartphones stecken noch in den Kinderschuhen, doch auch Samsung scheint diesen Trend jetzt auszubauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Faltbare Smartphones sind zwar längst kein Nischen-Thema mehr, doch der Markt steckt noch immer in den Kinderschuhen. Auch Samsung will offenbar weiter angreifen – und könnte beim großen Unpacked-Event am 9. Juli 2025 ein echtes Highlight präsentieren (Quelle: androidcentral).

Anzeige

Mehr als nur ein Falthandy: Vorschau auf das Galaxy G Fold?

Insider-Quellen deuten an, dass Samsung beim Event am 9. Juli 2025 erstmals einen Blick auf ein für den Konzern völlig neues Gerät gewährt: dem Galaxy G Fold. Dabei soll es sich um ein Smartphone handeln, dass sich zweifach in drei Segmente falten lässt – bekannt schon vom Huawei Mate XT 2.

Das Gerät soll im aufgeklappten Zustand eine Bildschirmdiagonale von bis zu 10 Zoll erreichen – also eher Tablet-Größe statt Hosentaschen-Format. Damit würde es das aktuelle Galaxy Z Fold mit 7,6 Zoll deutlich übertreffen. Auch der äußere Bildschirm soll mit 6,49 Zoll größer ausfallen als bei anderen Modellen wie dem Huawei Mate X. Laut Leak soll das Ganze allerdings frühestens im Oktober auf den Markt kommen (Quelle: 9to5Google).

Samsungs neues Format: Viele Fragen, wenig Antworten

So spannend das Tri-Fold klingt – bisher gibt es keine offiziellen Bilder, technischen Details oder Preisangaben. Das G Fold bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Erinnerungen an das Galaxy S25 Edge, das erst viele Monate nach seiner ersten Präsentation erschien, werden wach.

Anzeige

Für Fans von Foldables dürfte das Unpacked-Event am 9. Juli Pflichtprogramm sein. Selbst wenn Samsung das G Fold nicht offiziell enthüllt, könnte ein erster Blick auf das neue Format für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Bis dahin gilt: Spannend – aber noch nicht bestätigt.