WhatsApp: Nachricht an sich selbst senden – so geht's und das bringt's

Mit einem kleinen Trick kann man sich bei WhatsApp auch selbst Nachrichten schicken. So könnt ihr den Messenger als Notizbuch benutzen oder Dateien vom Smartphone an den PC übertragen.

Wie schreibt man eine WhatsApp-Nachricht an sich selbst?

Ihr könnt ohne Umwege Nachrichten an euch selbst verschicken, um WhatsApp als Notizen-App zu verwenden:

Öffnet hierfür zunächst die Übersicht aller Chats. Startet ein komplett neues Gespräch. Ganz oben in der Kontaktliste findet ihr den Eintrag für euch selbst. Einmal ausgewählt, könnt ihr eure Notizen anfertigen.

Die Einträge liest niemand, außer euch selbst. Wie alle anderen WhatsApp-Nachrichten, wird natürlich auch der Solo-Chat über WhatsApp Web synchronisiert, sodass ihr zum Beispiel am PC Notizen verfassen könnt, um auf sie später in WhatsApp auf dem Smartphone zuzugreifen.

Falls ihr euch selbst nicht in der Chat-Übersicht auswählen könnt, verwendet ihr die Notiz-Funktion in WhatsApp über einen kleinen Umweg: Hierfür nutzt ihr einfach die Gruppen-Funktion in der Messenger-App. Ladet zunächst einen beliebigen Freund in eine neue Gruppe ein und schmeißt ihn gleich wieder raus. Natürlich solltet ihr den entsprechenden Kontakt über euer Vorhaben informieren, um keine Missverständnisse entstehen zu lassen. Ihr befindet euch nun alleine in der Gruppe und könnt euch selbst Nachrichten senden. Um WhatsApp als Notizblock zu nutzen, könnt ihr die Solo-Gruppe zusätzlich per Stecknadel anpinnen. So bleibt der Chat-Verlauf dauerhaft im oberen Bereich sichtbar, auch wenn ihr euch selbst längere Zeit keine Nachricht schickt.

So schreibt man sich bei WhatsApp auch selbst

Daneben gibt es noch einen weiteren, einfacheren Weg, WhatsApp als eigene To-Do-Liste oder Notizen-App zu verwenden. Hierfür müsst ihr zunächst einen Kontakt mit eurer eigenen Telefonnummer anlegen, die zum WhatsApp-Account gehört. Achtet darauf, die Vorwahl im Format „+49“ und nicht mit einer führenden „0“ einzutragen.

Danach wählt ihr den Eintrag in der Kontakte-App aus und tippt auf die Telefonnummer samt WhatsApp-Symbol, um einen neuen Chat zu starten. Jetzt könnt ihr dem Kontakt, also euch selbst, direkt eine Nachricht schreiben. Der Chat wird wie jeder andere Nachrichtenverlauf behandelt.

So lässt sich im Gesprächsfenster zum Beispiel euer eigenes Profilbild bewundern und der Online-Status einsehen. Im eigenen Chat kann man alle Funktionen des Messengers nutzen. So schreibt ihr euch nicht nur eigene Textnachrichten, sondern nutzt WhatsApp als Diktiergerät, sammelt Links oder bewundert Smileys und GIFs. Ist euer WhatsApp-Account mit einem Browser verknüpft, lassen sich auf diesem Weg auch einfach Mediendateien wie Bilder und Videos zwischen Smartphone und PC austauschen.

So geht es bei WhatsApp Web

Nutzt ihr WhatsApp im Browser, könnt ihr den Chat mit euch selbst auch über einen Link öffnen:

Gebt dafür diese URL im Browser ein: https://wa.me/eureNummer Hinten tragt ihr also eure WhatsApp-Nummer ein. Bei der Vorwahl reicht die Länderkennung. Die Nummer beginnt also mit 49. Ein Link für den Chat mit euch selbst könnte dann so aussehen: https://wa.me/49123456789.

Was bringt das? Warum sollte man sich selbst schreiben?

Der Chat mit sich selbst ist sehr nützlich. Ihr könnt den Messenger als privaten Notizzettel verwenden:

Notizen oder Ideen speichern

Links, Bilder oder Videos ablegen

Einkaufslisten oder To-dos aufschreiben

Daten zwischen PC und Handy übertragen (via WhatsApp Web)

Persönlicher Safe für Nachrichten, die man nicht verlieren will

Wenn ihr WhatsApp auf mehreren Geräten nutzt, zum Beispiel einem Smartphone und PC über WhatsApp Web, könnt ihr so schnell Dinge von einem Gerät aufs andere übertragen.

