WhatsApp: So kann man gelöschte Nachrichten von anderen trotzdem sehen

„Diese Nachricht wurde gelöscht“ – falls ihr diesen Text im WhatsApp-Chat lest, ist die Neugier natürlich groß, schließlich möchte man gerne wissen, was der andere im Chat zu verbergen hat. Mit einem kleinen Trick ist es häufig möglich, auch gelöschte Nachrichten von anderen in WhatsApp zu lesen.

Gelöschte Nachrichten kann man manchmal trotzdem sehen

Es gibt keine Möglichkeit, den Hinweis „Nachricht gelöscht“ aus dem Chat-Fenster zu entfernen. Löscht man also eine Mitteilung nach dem Versand, sieht der Empfänger zumindest, dass dort etwas stand. In seltenen Fällen könnt ihr so die entfernten Inhalte noch lesen:

Wurde ein Chat-Backup erstellt, bevor die Nachricht gelöscht wurde, könnt ihr das Gespräch inklusive der gelöschten Nachricht wiederherstellen. Da jedoch Chat-Nachrichten meistens kurzfristig entfernt werden, liegt so eine Wiederherstellungsoption nur sehr selten vor.

Wurde die inzwischen gelöschte Nachricht vorher im Chat zitiert, bleibt der Text dort enthalten, auch wenn die ursprüngliche Nachricht zwischenzeitlich gelöscht wurde. So könnt ihr also zumindest im zitierten Bereich sehen, was dort geschrieben wurde.

Nutzer mit einem Galaxy-Smartphone können den Benachrichtigungsverlauf aktivieren. Wird der WhatsApp-Text in Benachrichtigungen angezeigt, könnt ihr dort sehen, was in der Nachricht stand.

Es gibt auch einige Apps von Drittanbietern, die angeblich versprechen, entfernte Nachrichten auch später zu sehen. Diese Apps stammen aber nicht von WhatsApp und verlangen einen Zugriff auf eure Chats. Wir raten davon ab, solche Apps zu nutzen, da nicht sicher ist, wo eure privaten Gespräche landen.

Sucht ihr nach einer zuverlässigeren Methode, um gelöschte Nachrichten bei WhatsApp trotzdem lesen zu können, solltet ihr vorarbeiten. Ihr müsst eine entsprechende Einstellung vorab vornehmen. Nachträglich einrichten lässt sich die Methode nicht, rüstet euer Smartphone also für den Fall der Fälle rechtzeitig aus. Zudem klappt dieser Weg nur bei Android-Smartphones. iPhone-Nutzer können keine gelöschten Nachrichten zurückholen.

Gelöschte Nachricht trotzdem lesen (nur Android)

So könnt ihr bereits entfernte Mitteilungen im WhatsApp-Chat noch einmal anstelle des Texts „Diese Nachricht wurde gelöscht“ lesen:

Notification History Log ZipoApps

Auf dem Android-Smartphone benötigt ihr die App „ Notification History Log “. Diese Anwendung speichert alle Push-Benachrichtigungen, die auf dem Smartphone eingehen, so auch WhatsApp-Nachrichten.

“. Diese Anwendung speichert alle Push-Benachrichtigungen, die auf dem Smartphone eingehen, so auch WhatsApp-Nachrichten. Startet die App nach der Installation und gewährt der App den Zugriff auf die Benachrichtigungen und den Speicher eures Smartphones.

und den eures Smartphones. Stellt sicher, dass in den Geräte-Benachrichtigungen der Text der WhatsApp-Nachricht ausgegeben wird. Öffnet hierfür die Einstellungen-App eures Smartphones und wechselt in den Bereich für die „Benachrichtigungen“. Bei den „Sperrbildschirm-Benachrichtigungen“ sollten „Überschrift und Text“ angezeigt werden.

Ihr bekommt gar keine Benachrichtigungen von WhatsApp? Dann solltet ihr Folgendes tun:

Ist die App einmal eingerichtet, werden alle Benachrichtigungen, die das Smartphone ausgibt, im „Notification History Log“ gespeichert. So findet ihr hier alle ursprünglichen WhatsApp-Nachrichten, auch wenn diese nachträglich gelöscht wurden.

In WhatsApp ist die Nachricht schon gelöscht, im „Notification History Log“ noch da.

WhatsApp: Gelöschte Nachrichten von anderen wiederherstellen

Beachtet, dass die App alle Benachrichtigungen einsehen kann. Aus Datenschutzgründen empfiehlt es sich also nicht, die Anwendung dauerhaft laufen zu lassen.

Natürlich ist das Zurückholen von gelöschten Nachrichten von den WhatsApp-Machern nicht vorgesehen. Am iPhone gibt es aufgrund von Systemeinschränkungen von iOS keine Möglichkeit, Benachrichtigungen zu tracken. Entsprechend kann man hieraus am iPhone auch keine entfernten WhatsApp-Nachrichten auslesen. Auch bei Android-Smartphones gibt es nicht immer eine Sicherheit, die Mitteilung zurückzuholen.

GIGA hilft euch auch, wenn ihr eure gelöschten Chat-Verläufe wiederherstellen wollt:

So lassen sich zum Beispiel keine gelöschten Bilder wiederholen. Dennoch habt ihr mit dem kleinen Umweg eine Möglichkeit, herauszufinden, ob sich jemand nur verschrieben oder doch etwas Peinliches oder Unpassendes geschrieben hat.

