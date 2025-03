Googles Android-Tastatur im neuen Design: Gboard sieht bald ganz anders aus

Googles beliebte Tastatur-App Gboard testet ein neues Layout für die Buchstaben. Statt der gewohnten eckigen Tasten gibt es nun abgerundete Buttons – was vielen Nutzern nicht gefallen dürfte. Die Änderung könnte auch das Tippgefühl verändern.

Gboard: Google testet runde Tasten

Android-Nutzer müssen jetzt stark sein: In der aktuellen Beta-Version von Gboard hat Google eine Designänderung vorgenommen, die für Diskussionen sorgen dürfte. Die Tasten sind nicht mehr eckig, sondern rund. Wer das Standardlayout mit vier Reihen nutzt, sieht zudem einige pillenförmige Zusatztasten. Außerdem sind die Buchstaben nicht mehr mittig auf den Tasten platziert, sondern leicht nach unten versetzt.

Was sich Google bei dieser Änderung gedacht hat und warum sie besser sein soll als die seit Jahren üblichen eckigen Tasten, bleibt vorerst ein Geheimnis. Google hat die Änderung ohne Vorankündigung eingeführt, was so manchen Betatester kalt erwischt haben dürfte.

So sehen die runden Gboard-Tasten aus. (© Google)

Da sich viele Android-Nutzer über Jahre an das alte Layout gewöhnt haben, könnte die Umstellung zumindest anfangs zu mehr Tippfehlern führen. Beim Tippen spielt das Muskelgedächtnis eine große Rolle, schon kleine Verschiebungen können sich schnell negativ auf die Eingabe auswirken. Das weiß jeder, der nach längerer Zeit auf einer neuen physischen Tastatur tippt.

Runde Gboard-Tasten lassen sich halbwegs umgehen

Wer sich jetzt schon über die runden Tasten ärgert, kann das neue Design vorerst umgehen. In den Gboard-Einstellungen lässt sich im Theme-Menü die Tastenbegrenzung deaktivieren, wodurch zumindest die Ränder der Tasten verschwinden (Quelle: Ars Technica). Alternativ können Nutzer auch aus dem Beta-Programm aussteigen und anschließend die stabile Version von Gboard neu installieren.

Langfristig könnten die runden Tasten jedoch zur neuen Normalität werden. Sobald der Betatest abgeschlossen ist, dürfte das Design-Update auch in die stabile Version einfließen. Ob Google auf das zu erwartende Feedback reagieren und eine Option für das klassische Layout anbieten wird, bleibt abzuwarten.

Unser Video zeigt euch die besten 10 Tastatur-Tipps:

