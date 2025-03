Pixel 9a: Neue Bilder zeigen Googles Antwort auf das Samsung Galaxy A56

Google wird mit dem Pixel 9a schon bald eine günstigere Version des Pixel 9 auf den Markt bringen und dort wie erwartet das Design des Smartphones fast komplett verändern. Während die bisherigen Pixel-Handys sehr ähnlich aussahen, wird das günstige Modell in diesem Jahr einen eigenen Weg einschlagen.

Google Pixel 9a: Pressebilder aufgetaucht

Google ist, was die Geheimhaltung von neuen Smartphones angeht, nicht wirklich gut. Schon Monate vor der offiziellen Präsentation tauchen die Geräte hier und da immer wieder auf. Dieses Mal hat Profi-Leaker Evan Blass gleich mehrere Pressebilder veröffentlicht:

Diese Farben des Google Pixel 9a soll es geben. (© @evleaks)

Die Bildschirmränder des Google Pixel 9a bleiben weiterhin sehr breit. (© @evleaks)

Die Hauptkamera des Google Pixel 9a auf der Rückseite schließt wohl wirklich bündig mit der Rückseite ab. (© @evleaks)

Mit den neuen Bildern werden die früheren Gerüchte und Leaks im Grunde bestätigt. @evleaks gilt als sehr zuverlässige Quelle, entsprechend dürfte es sich wirklich um echte Pressebilder handeln.

Optisch passt sich das Pixel 9a mit dem flachen Rahmen den anderen Pixel-9-Smartphones an. Nur die Kamera wird komplett anders gestaltet und flach in der Rückseite verbaut. Das gab es schon seit Jahren nicht mehr bei Smartphone-Herstellern. Möglich wird das durch den größeren Akku, den Google in diesem Handy verbauen möchte. Damit wächst das Handy insgesamt in der Tiefe und auch die Kameras haben genug Platz.

Konkurrenz für das Samsung Galaxy A56

Samsung hat gerade erst das Galaxy A56 offiziell vorgestellt, das in einer ähnlichen Preisklasse spielt wie das Pixel 9a. Gleichzeitig sinkt auch der Preis des Pixel 9, weil die Pixel-10-Smartphones schon vor der Tür stehen. Das Pixel 9a mag zwar ein sehr interessantes Smartphone werden, leicht wird es das Google-Handy aber nicht haben. Sowohl Samsung hat einen starken Konkurrenten im Angebot, der mittlerweile auch KI-Funktionen beherrscht, als auch Google aus dem eigenen Haus.

Im Video stellen wir euch das Pixel 9 vor:

