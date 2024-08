Pixel 9, Pro und XL vorgestellt: Google macht aus zwei einfach drei Handys

Google hat mit dem Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL gleich drei neue Smartphones und Nachfolger des Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt. Mit gleich zwei Pro-Modellen stellt sich Google damit direkt gegen die iPhone-Pro-Modelle von Apple auf. Technisch und optisch ändert sich sehr viel im Vergleich zu den Vorgängern.

Google Pixel 9, Pro und XL mit neuem Design

Der größte Unterschied des Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL zu den Vorgängern liegt im Design. Die Optik hat Google komplett überarbeitet. Der Rahmen sieht jetzt ähnlich aus wie beim iPhone. Die Kamerapartie zieht sich auf der Rückseite nicht mehr bis an die Ränder. Das Handy wirkt dadurch deutlich moderner und hochwertiger. Muss es auch sein, denn die Preise sind gestiegen. Mehr dazu ganz unten.



Technisch legt Google ordentlich nach. Besonders beim Display werden Besitzer von älteren Pixel-Handys im direkten Vergleich einen großen Unterschied wahrnehmen. Die Spitzenhelligkeit liegt nun bei 3.000 Nits, im HDR-Modus werden maximal 2.000 Nits erreicht. Das gilt für beide Pro-Modelle, die nun Super-Actua-Displays in Größen von 6,3 Zoll (Pixel 9 Pro) und 6,8 Zoll (Pixel 9 Pro XL) nutzen. Das Pixel 9 Pro XL ist also der echte Nachfolger des Pixel 8 Pro, während das Pixel 9 Pro als komplett neues Handy mit kleinerem Display auftritt.

Das Google Pixel 9 Pro wird in verschiedenen Farben angeboten. (© Google)

Das günstigere Pixel 9 ist zwar auch 6,3 Zoll groß, muss sich aber mit einem etwas schwächeren Display begnügen. Es handelt sich nicht um ein LTPO-Panel, sodass nur zwischen 60 und 120 Hz gewechselt werden kann. Die Pro-Modelle können zwischen 1 und 120 Hz arbeiten. Es ist mit bis zu 2.700 Nits Spitzenhelligkeit und 1.800 Nits im HDR-Modus auch nicht ganz so hell.



Damit den Smartphones nicht zu schnell die Puste ausgeht, sind relativ große Akkus verbaut. Im Pixel 9 und Pixel 9 Pro ist ein 4.700-mAh-Akku integriert. Im Pixel 9 Pro XL ein 5.060-mAh-Akku. Die Ladegeschwindigkeit liegt bei maximal 45 Watt. Das passende Netzteil müsst ihr aber separat kaufen.

Neuer Fingerabdrucksensor

Eines der wichtigsten Upgrades für die Pixel-9-Handys betrifft den Fingerabdrucksensor. Dieser arbeitet nicht mehr optisch, sondern per Ultraschall wie bei den S-Klasse-Samsung-Handys. Das dürfte im Alltag eine große Verbesserung darstellen, denn die optische Lösung der Vorgänger war nie wirklich gut.

Mehr Leistung und bessere Kameras

Angetrieben werden alle Pixel-9-Modelle vom Tensor G4, dem ein Titan M2-Sicherheitschip zur Seite steht. Damit sollen alle KI-Funktionen noch besser laufen. Dazu gehören Gemini Live, zur besseren Interaktion mit der Google-KI, Reimagine, mit dem ihr ein Bild neu erzeugen könnt, Add me, wo ihr Personen hinzufügen könnt, die auf einem Foto fehlen, und das Pixel Studio zur Erstellung von Inhalten.

Das Google Pixel 9 besitzt weiterhin zwei Kameras auf der Rückseite. (© Google)

Die Künstliche Intelligenz spielt auch bei der Kamera eine große Rolle. Google hat wieder viele Optimierungen vorgenommen, um das beste Ergebnis in jeder Situation einfangen zu können. Bei den Pro-Modellen kommen eine 50-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkel und 48-MP-Teleobjektiv zum Einsatz. Dazu eine neue 42-MP-Frontkamera. Beim Pixel 9 bleibt es bei zwei Kameras. Es kommt ein 50-MP-Hauptsensor und ein 48-MP-Ultraweitwinkel zum Einsatz. Gezoomt wird nur digital. An der Front ist eine 10,5-MP-Kamera verbaut.

Ansonsten bleibt es bei der bewährten Stärke mit sieben Jahren Software-Updates. Verzichten müsst ihr in Europa wohl auf die SOS-Funktion per Satellit. Die wird in der deutschen Pressemitteilung gar nicht erwähnt. Vorab wurde die Funktion für die USA aber vorgestellt. Ausgeliefert werden die Pixel-9-Handys nur mit Android 14.

Pixel 9, Pro und XL: Preise und Verfügbarkeit

Google Pixel 9 (links) und Google Pixel 9 Pro (rechts). (© Google)

Folgende Versionen bietet Google ab sofort an:

Google Pixel 9

128 GB Speicher und 12 GB RAM für 899 Euro

256 GB Speicher und 12 GB RAM für 999 Euro

Google Pixel 9 Pro

128 GB Speicher und 16 GB RAM für 1.099 Euro

256 GB Speicher und 16 GB RAM für 1.199 Euro

512 GB Speicher und 16 GB RAM für 1.329 Euro

Google Pixel 9 Pro XL

128 GB Speicher und 16 GB RAM für 1.199 Euro

256 GB Speicher und 16 GB RAM für 1.299 Euro

512 GB Speicher und 16 GB RAM für 1.429 Euro

1 TB Speicher und 16 GB RAM für 1.689 Euro

Ihr könnt die Pixel-9-Handys ab sofort direkt bei Google vorbestellen (bei Google anschauen).