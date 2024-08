Google Pixel 9: Sichert euch die neuen Top-Smartphones bei MediaMarkt zum besten Preis

Gestern Abend hat Google seine neue Smartphone-Reihe offiziell vorgestellt und mit ihr überzeugende KI-Features sowie die beste Kamera, die jemals in Pixel-Geräten verbaut wurde. Wir stellen euch das Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL sowie 9 Pro Fold vor und verraten, wie ihr euch als Vorbesteller bei MediaMarkt Vorteile von bis zu 563 Euro sichern könnt.

Pixel-9-Smartphones bei MediaMarkt: Googles neuester Geniestreich

Mit dem Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL und 9 Pro Fold hat Googe beim spektakulären Launch-Event am 13. August 2024 gleich vier neue Top-Smartphones vorgestellt (Google-Neuheiten bei MediaMarkt ansehen). Dabei fallen die Geräte nicht nur optisch durch ihr durchdachtes und ansprechendes Design auf, sondern es sind vor allem die inneren Werte, die überzeugen. Dank des neuen Tensor G4-Prozessors bieten sie innovative KI-Funktionen. Dadurch werden beeindruckende Fotos und Videos sowie eine noch bessere Unterstützung im Alltag ermöglicht.

Anzeige

Bei MediaMarkt bekommt ihr die neuen Google-Phones nicht nur zum besten Preis, sondern könnt euch zudem Vorbesteller-Boni von insgesamt bis zu 563 Euro sichern. Neben doppeltem Speicher bekommt ihr bis zu 300 Euro Ankaufprämie bei Einsendung eines Altgeräts sowie 2 TB Cloud Speicher für 1 Jahr im Google One AI Premium Abo. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur bis 5. September 2024.

Google Pixel 9 bei MediaMarkt vorbestellen: kompakt & smart

Das neue Google Pixel 9. (© Google)

Anzeige

Das Pixel 9 mit 128 GB geht mit einem UVP von 899 Euro an den Start. Als Vorbesteller bekommt ihr die 256-GB-Variante zum gleichen Preis und spart damit 100 Euro (bei MediaMarkt ansehen). Außerdem gibt es 150 Euro Ankaufsprämie zusätzlich zum Wert eures alten Handys und 2 TB Cloud Speicher für 6 Monate im Google One AI Premium Abo.

Anzeige

Google neuestes Smartphone überzeugt mit einem handlichen Design und beeindruckender Fotofunktion. Die 50-MP-Hauptkamera und die 48-MP-Ultraweitwinkelkamera liefern tolle Bilder und Videos. Der Tensor G4-Prozessor und 12 GB RAM bieten starke Leistung und neue KI-Features. Das 6,3 Zoll große Actua-Display ist 35 Prozent heller und zeigt klare, lebendige Bilder. Dank Gorilla Glass Victus 2 ist das Gerät besonders robust. Der Akku hält den ganzen Tag und lädt in 30 Minuten auf 55 Prozent. Erhältlich in den Farben Obsidian, Porcelain, Wintergreen und Peony.

Pixel 9 Pro bei MediaMarkt: leistungsstarkes Top-Smartphone

Das neue Google Pixel 9 Pro. (© Google)

Auch das Pixel 9 Pro könnt ihr euch bei MediaMarkt als Vorbesteller mit 256 GB Speicher zum Preis der 128-GB-Variante für 1.099 Euro (statt 1.199 Euro) sichern (bei MediaMarkt ansehen). Die Ankaufsprämie beträgt hier 200 Euro und auch beim Cloud Speicher legt Google eine Schippe drauf und spendiert euch das Google One AI Premium Abo mit 2 TB kostenlos für ein ganzes Jahr.

Die Pro-Variante verfügt über 16 GB RAM und als Kamera hat Google das bisher beste Kamerasystem verbaut. Ausgestattet mit einer professionellen Dreifach-Rückkamera und einer vollständig optimierten 42-MP-Frontkamera bietet es innovative Funktionen der Profiklasse. Der Super-Resolution-Zoom ist auf dem Pixel 9 Pro auch für Videos verfügbar und mit der Video-Optimierung könnt ihr damit sogar in 8K-Auflösung aufnehmen.

Anzeige

Pixel 9 Pro XL bei MediaMarkt vorbestellen: Wer's größer mag

Vorbesteller des Pixel 9 Pro XL erhalten ebenfalls ein Jahr Google One AI Premium mit 2 TB Cloud Speicher sowie einen Ankaufsbonus von 200 Euro (bei MediaMarkt ansehen). Ihr bekommt die große Variante des Pixel Pro mit 256 GB zum Preis der 128-GB-Version für 1.199 Euro und spart damit 100 Euro.

Das Pixel 9 Pro und Pixel 9 XL unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Größe. Mit 6,8 Zoll bietet die XL-Version ein deutlich größeres OLED-Display mit einer Auflösung von 1.344 x 2.992 Pixeln. Wie bei allen neuen Google-Smartphones dürfen auch bei der XL-Variante die KI-Funktionen nicht fehlen. Mit dem Nachtsichtmodus beispielsweise gelingen euch auch bei wenig Licht scharfe und lebhafte Fotos, Portraits und Panoramaaufnahmen – mit Astrofotografie sogar von der Milchstraße. Und der Magische Editor bietet umfangreiche Bearbeitungsfunktionen, die mühelos zu bedienen sind. Ein paar mal tippen genügt – schon ändert die KI Hintergründe, verschiebt Objekte, schlägt den besten Zuschnitt vor oder erweitert Bilder, um mehr von der Umgebung zu zeigen.

Anzeige

Pixel 9 Pro Fold bei MediaMarkt vorbestellen: Für gehobene Ansprüche

© Google

Auch ein neues Foldable bringt Google an den Start, welches ihr ab sofort bei MediaMarkt vorbestellen könnt. Mit 1.899 Euro ist das Pixel 9 Pro Fold das mit Abstand teuerste Gerät, doch die Ersparnis für Vorbesteller ist hier am größten (bei MediaMarkt ansehen). Ihr bekommt die 512-GB-Variante zum Preis der 256-GB-Version und spart dadurch 130 Euro. Zudem beträgt die Ankaufsprämie beim Google Pixel Pro Fold stolze 300 Euro zusätzlich zum Wert eures alten Smartphones. Weiterhin gibt es 2 TB Cloud Speicher für ein Jahr im Google One AI Premium Abo.

Das Google Pixel 9 Pro Fold wurde für gehobene Ansprüche entwickelt und beeindruckt mit einem faltbaren Display. Es bietet einen hochauflösenden, flexiblen OLED-Bildschirm, der sich nahtlos von einem kompakten Smartphone in ein geräumiges Tablet verwandeln lässt. Ausgestattet mit dem neuesten Tensor-Prozessor und einer fortschrittlichen Kamera-Technologie, liefert es herausragende Leistung und Bildqualität. Zusätzlich besticht es durch ein schlankes Design, eine verbesserte Akkulaufzeit und nahtlose Integration mit dem Google-Ökosystem, einschließlich exklusiver Software-Features und Sicherheitsupdates.

Alle Vorbesteller-Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht und maximal bis zum 05. September 2024. Weitere Informationen zu den neuen Google-Pixel-9-Smartphones bekommt ihr auf folgender Aktionsseite bei MediaMarkt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.