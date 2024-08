Schockierend wenig: Nicht einmal Google ist euer Pixel-Handy was wert

Google hat neue Pixel-9-Smartphones vorgestellt. Im Vergleich zu den Jahren davor bekommt ihr kein Geschenk mehr dazu. Wollt ihr eine Pixel Watch 3 oder die neuen Pixel Buds Pro 2, dann müsst ihr diese kaufen. Stattdessen kopiert Google eine Aktion von Samsung mit mehr Speicher. Umso wichtiger ist die Aktion mit der erhöhten Inzahlungnahme für alle, die umsteigen wollen. Doch für Google sind selbst neue Pixel-Handys kaum mehr etwas wert.

Pixel-Handys für Google mit geringem Wert

Ich habe vor genau 10 Monaten ein Pixel 8 Pro (Test) mit 256 GB internem Speicher gekauft. Der Preis belief sich auf 1.158,31 Euro. Amazon hatte diesen schon leicht gesenkt. Dazu gab es eine Pixel Watch 2 im Wert von 399 Euro geschenkt. Effektiv habe ich also unter 800 Euro bezahlt. Aktuell verlangt Amazon für das gleiche Handy 799 Euro (bei Amazon anschauen), gebraucht gehen die Geräte für 500 bis 600 Euro weg, je nach Zustand.



So viel bekommt ihr bei Google aber nicht. Die Ankaufpreise für Pixel-Handys sind extrem niedrig. Ein Pixel 8 Pro ist Google aktuell nur 219 Euro wert. Dazu kommen die 200 Euro extra, die nur Vorbesteller erhalten, wenn ihr ein Pixel 9 Pro XL kauft. Gäbe es die 200 Euro extra nicht, wäre das ein Wertverlust in Googles Augen von fast 1.000 Euro in 10 Monaten. Und das ist nur der Höchstpreis, den ihr von Google beziehungsweise PCS Wireless erhaltet. Die wickeln das nämlich für Google ab. Der Wert kann also noch niedriger liegen.

Anzeige

So viel bekommt ihr für euer Pixel 8 Pro oder Pixel 7 Pro von Google beim Kauf eines Pixel 9 Pro oder Pixel 9 Pro XL. (© GIGA)

Doch wie sieht es beim iPhone aus? Da ist die Welt noch in Ordnung, denn Apple-Handys sind Google deutlich mehr wert. Ich musste schon ein altes iPhone 13 mit nur 128 GB heraussuchen, damit ich auf einen ähnlichen Wert komme wie bei den Pixel-Handys, die deutlich teurer waren. Ein iPhone 15 Pro, das genau so viel gekostet hat wie mein Pixel 8 Pro mit 256 GB, ist erheblich mehr wert.

Anzeige

So viel bekommt ihr für euer iPhone, wenn ihr euch für ein Pixel-Handy entscheidet. (© GIGA)

MediaMarkt zahlt mehr

Bei MediaMarkt bekomme ich immerhin 330 Euro für mein Pixel 8 Pro. Dazu gibt es die 200 Euro zusätzlich durch die Google-Aktion. (© GIGA)

Anzeige

Wollt ihr euch unbedingt die Arbeit mit dem Verkauf über Kleinanzeigen oder eBay ersparen, dann lohnt ein Vergleich der Aktionen. Bei MediaMarkt bekomme ich mehr für mein Pixel 8 Pro beim Kauf des Pixel 9 Pro XL (bei MediaMarkt anschauen). Statt 219 Euro ist mein Handy dort immerhin 330 Euro wert. Zusätzlich bekommt ihr 200 Euro durch die aktuelle Ankaufaktion. Macht zusammen immerhin 530 Euro. Das ist ungefähr der Wert, den ihr auch bei einem Privatverkauf erhalten würdet.

Google Pixel 9 (Pro) vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.