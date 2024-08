Pixel 9 Pro Fold vorgestellt: Googles Falt-Handy sprengt alle Dimensionen

Kein Pixel Fold 2, sondern ein Pixel 9 Pro Fold: Google hat sein neues Falt-Smartphone vorgestellt. Größer, heller, leichter und mit mehr KI soll das Handy die Kunden überzeugen. Sieben Jahre lang soll es Updates geben.

Google präsentiert Pixel 9 Pro Fold

Nach dem ersten Pixel Fold gibt es kein Pixel Fold 2. Stattdessen hat sich Google einen neuen Namen für sein faltbares Smartphone überlegt, der wohl eher professionelle Assoziationen wecken soll: Pixel 9 Pro Fold.

Anzeige

Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist das Smartphone leistungsstärker, etwas leichter und heller. Auch die Größe der Displays hat sich geändert: Der quadratische Hauptbildschirm hat eine Diagonale von 8 statt 7,6 Zoll, das Außen-Display 6,3 statt 5,8 Zoll. Beide bieten eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 2.700 nits.

Der Chip Google Tensor G4 wird in allen Varianten des Pixel 9 Pro Fold von 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt. Hinzu kommen 256 oder 512 GB Speicher. Android 14 ist vorinstalliert. Google will das Handy ab dem Marktstart sieben Jahre lang, also bis August 2031, mit Betriebssystem- und Sicherheitsupdates versorgen.

Anzeige

Erneut gibt es eine Triple-Kamera, die ähnliche Werte wie beim ersten Pixel Fold erreicht. Highlight ist der Weitwinkel mit 48 MP, der durch eine Ultra-Weitwinkelkamera (10,5 MP) und eine Telefotolinse (10,8 MP) ergänzt wird. Die Innen- und die Frontkamera kommen auf jeweils 10 MP. Videoaufnahmen in 4K-Auflösung sind mit allen möglich. KI-Tools wie der Magic Eraser und der Magic Editor sind mit an Bord.

Das Google Pixel 9 Pro Fold in der Farbe Porcelain. (© Google)

Der Akku des Pixel 9 Pro Fold kommt auf eine Kapazität von 4.650 mAh, was etwas weniger ist als beim Vorgänger. Laut Google hält der Akku „24+ Stunden“ durch. Er kann per Kabel mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden, eine drahtlose Stromversorgung ist ebenfalls möglich. Obwohl das Handy die Schutzklasse IPX8 erreicht, bezeichnet Google das Gerät als „nicht wasserdicht“.

Anzeige

Eine Dual-SIM-Funktion (Nano-SIM und eSIM) ist ebenso enthalten wie Stereolautsprecher (Spatial Audio) und drei Mikrofone. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC und 5G stehen zur Verfügung. Auch an einen Ultrabreitband-Chip hat Google gedacht.

Google Pixel 9 Pro Fold ab 1.899 Euro

Das Pixel 9 Pro Fold wird in den Farben Obsidian und Porcelain ab 1.899 Euro angeboten und kann ab sofort vorbestellt werden. Der Verkauf beginnt laut Google im „nächsten Monat“. Wer 512 statt 256 GB Speicher haben möchte, muss in Deutschland 2.029 Euro zahlen. Das erste Pixel Fold kam ebenfalls ab 1.899 Euro in den Handel, ist aber mittlerweile im Google-Shop für 1.499 Euro zu haben (bei Google ansehen).

Im Video: Das halten wir vom ersten Pixel Fold.

Ein Monat mit dem Pixel Fold: An einer Stelle zu gut Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.