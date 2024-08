Google Pixel 9 (Pro XL) im Video: Unser erster Eindruck

Mit dem Pixel 9 hat Google in diesem Jahr ungewöhnlich früh den Startschuss für die nächste Pixel-Generation gezündet. Wir konnten uns vom Pixel 9 und dem neuen Pixel 9 Pro XL bereits einen ersten Eindruck verschaffen, den ihr euch oben im Video anschauen könnt.

Der „Neue“ in der Runde

Aus zwei neuen Smartphones wurden vier. Auf Pixel 8 und 8 Pro (Test) folgen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold.



Der große Unterschied in dieser Generation: Pixel 9 und 9 Pro haben identische Maße, das Pixel 9 Pro besitzt aber bereits die bessere Triple-Kamera mit 5-fach Tele-Zoom. Wer also in den vergangenen Jahren mit der Kamera des Pro-Modells geliebäugelt hat, aber von der Größe abgeschreckt war, kann nun zum kleineren Pro-Modell greifen. Wer sich früher das Pro wegen der Größe gekauft hat, hat nun mit dem Pro XL eine weitere Option.

Anzeige

Den Vorgänger zum Pixel 9 Pro Fold haben wir uns in diesem Video genauer angesehen:

Pixel-Kamera: Keine spürbaren Änderungen

In einem Kurztest haben die Kamera des Pixel 9 Pro XL gegen die des Pixel 8 Pro antreten lassen. Unterschiede muss man mit der Bildschirmlupe suchen. Das ist auch ok, schließlich konnte das Pixel 8 Pro bereits mit einer ordentlichen Kamera auffahren, auch wenn sie nicht mit den Nachtaufnahmen des Galaxy S24 Ultra mithalten konnte.

Anzeige

Aufnahme der Berliner Volksbühne mit dem Pixel 9 Pro XL (© Seveirn Pick / GIGA) Aufnahme einer kleinen Kirche mit der Ultraweitwinkellinse des Pixel 9 Pro XL (© Severin Pick / GIGA) Nahaufnahme eines Wasserspeiers mit dem Pixel 9 Pro XL (© Severin Pick / GIGA) Nachtaufnahme des Berliner Doms mit dem Pixel 9 Pro XL (© Severin Pick / GIGA) Nachtaufnahme des Bode-Museums an der Spree mit dem Pixel 9 Pro XL (© Severin Pick / GIGA) Aufnahme mit dem fünffach optischen Zoom des Pixel 9 Pro XL (© Severin Pick / GIGA)

Anzeige

Start mit Android 14

Dass der Start etwas früher als gewöhnlich erfolgt, hat auch Auswirkungen auf die installierte Software. Normalerweise markiert der Start einer neuen Pixel-Generation auch den Beginn für eine neue Android-Version. Nicht so beim Pixel 9. Zum Launch ist die aktuelle Android-Version Android 14 installiert.



An den 7 Jahren Updates für Android wird allerdings festgehalten. Somit wird man nach dem Kauf erstmal bis zum August 2031 mit frischen Updates versorgt (Quelle: Google).

Preise und Verfügbarkeit

Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL sind bereits erhältlich und starten ab einem UVP von 899 Euro, 1.099 Euro und 1.199 Euro. Erwartungsgemäß werden diese Preise aber in den kommenden Monaten noch fallen – schon aktuell gibt es ein paar Rabattaktionen, dank denen ihr euch größere Speicherversionen zum gleichen Preis sichern könnt. Das Pro wird nach Google-Store-Angaben erst ab September ausgeliefert.

Anzeige

Google Pixel 9 (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 11:39 Uhr

Google Pixel 9 Pro (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 12:54 Uhr

Google Pixel 9 Pro XL (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 12:59 Uhr

Das Pixel 9 Pro Fold startet ab 1.899 Euro und kann aktuell vorbestellt werden. Der Versand wird auch bei diesem Modell Anfang September starten.



Alle Details zu den neuen Geräten erfahrt ihr ausführlich ganz oben im Video.