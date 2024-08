Apple unter Druck: PayPal bereitet Großangriff vor

Neue Konkurrenz für Apple Pay: PayPal könnte bald eine eigene Wallet-App für iPhones anbieten. Neue EU-Regeln zwingen Apple, sein NFC-System für Drittanbieter zu öffnen – und das will sich PayPal offenbar nicht entgehen lassen. Zuvor hatte der PayPal-Chef angedeutet, in den Markt für mobile Geldbörsen einsteigen zu wollen.

Bericht: PayPal plant eigene Wallet-App für iPhones

Noch sind es nur unbestätigte Berichte, aber die haben es in sich: PayPal soll an einer Alternative zu Apple Pay arbeiten. Dabei will die Bezahlplattform die von der EU weit geöffneten NFC-Türen des iPhones nutzen. Das Ergebnis wäre eine eigene mobile Geldbörse für europäische Nutzer – und neue Konkurrenz für Apple Pay und Google Pay.



PayPal hat eine solche Wallet zwar noch nicht offiziell bestätigt, Kommentare der letzten Wochen deuten aber auf entsprechende Pläne hin. PayPal-Chef Alex Chriss gab bei einem Gespräch mit Investoren an, dass die NFC-Umstellung in Europa dem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen werde. Zuvor hatte er bereits konkret erklärt, dass die EU-Änderungen es PayPal erleichtern würden, eine eigene Wallet für iOS- und Android-Systeme auf den Markt zu bringen.

Eine Wallet entspricht dem langfristigen Ziel von PayPal, nicht nur online, sondern auch im stationären Handel präsent zu sein. Eine solche Lösung könnte bedeuten, dass PayPal seine Dienste über eine mobile App anbietet und NFC-basierte Transaktionen an der Ladentheke und im Restaurant ermöglicht.

PayPal Wallet: Ankündigung im September?

Konkrete Details zu den Plänen für eine NFC-Wallet wollte PayPal auf Nachfrage von Medien noch nicht nennen. Es bleibt also abzuwarten, wann genau die PayPal Wallet auf den Markt kommen und wie sie funktionieren wird. Mehr Informationen könnte es vielleicht am 9. September geben, wenn der PayPal-Chef auf einer Konferenz von Goldman Sachs spricht (Quelle: TechCrunch).



Apples Tap to Pay mit dem iPhone

