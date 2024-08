iPhone 16: Nach drei Jahren entdeckt Apple sein Herz für Sparfüchse

Nicht jeder iPhone-Kunde greift zum Pro-Modell. Vielen Sparfüchsen genügt die reguläre Variante, allerdings verwehrt Apple dieser eine ganze Reihe von Pro-Features. Beim iPhone 16 allerdings zeigt sich Apple gnädig und spendiert den beiden Standardmodellen wohl erstmals eine Profi-Funktion der Kamera.

Standardmodelle des iPhone 16 unterstützen erstmals Makroaufnahmen

Unterschiede zwischen dem iPhone 16 (Plus) und dem iPhone 16 Pro (Max) wird es auch in diesem Jahr geben. Vor allem bei der Kamera werden diese deutlich. Ein aktueller Bericht fasst den aktuellen Kenntnisstand zusammen (Quelle: AppleInsider). Dabei fiel uns zunächst ein Punkt ganz besonders ins Auge.



So sollen nämlich das reguläre iPhone 16 und iPhone 16 Plus womöglich zum ersten Mal Makrofotografie unterstützen. Bisher war dieses Feature der Ultraweitwinkelkamera einzig und allein den Pro-Modellen vorbehalten. Erstmals zum Einsatz kam die nützliche Funktion beim iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max vor drei Jahren. Wenn es zutrifft, öffnet sich damit für Sparfüchse eine ganz neue Welt der iPhone-Fotografie – kleine Dinge kommen plötzlich ganz groß raus vor der Linse des Handys.



Apropos, die Ultraweitwinkelkamera der beiden Standardmodelle wird dem Bericht nach auch besser mit schwierigen Lichtsituationen zurechtkommen. Ursächlich hierfür ist die optimierte Blende (f/2.2 statt wie zuvor f/2.4). Unverändert bleibt indes die Hauptkamera. Es bleibt bei 48 Megapixeln und einer f/1.6-Blende.

Keine Änderungen sind gleichfalls bei der Hauptkamera der beiden Pro-Modelle zu erwarten. Auch hier bleibt es bei 48 Megapixeln, allerdings wie schon jetzt mit einer besseren Blende von f/1,78. Verbesserungen gibt es dennoch bei iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.



So legt die Ultraweitwinkelkamera mächtig zu. Erstmals greift auch die auf 48 Millionen Pixel zu und verfügt über die gleiche Pixel-Binning-Funktion wie die Hauptkamera. Die Blendenöffnung ändert sich zudem von f/2.4 auf f/2.2 und sorgt so für bessere Leistung bei wenig Licht. Unterstützt wird jetzt auch ProRAW-Fotografie. Freuen dürfen sich ferner Käuferinnen und Käufer des einfachen Pro-Modells, welches in diesem Jahr die Tetraprisma-Telefotokamera mit Fünffachzoom des Max-Modells spendiert bekommt.



Die höhere Leistung macht sich zudem bei der Videoaufnahme bemerkbar. 3K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde und Dolby Vision sind für iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max kein Problem mehr. Und dann will Apple auch noch ein neues Bildformat einführen. Zu HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRAW, ProRAW Max wird sich 2024 noch „JPEG-XL“ hinzugesellen.

Eine neue Foto-Taste für alle Modelle des iPhone 16

Was schon lange bekannt war: Alle vier Modelle des iPhone 16 verfügen über eine neue kapazitive Aufnahmetaste. Diese befindet sich auf der Längsseite des iPhones und ist einzig und allein Kamera-Apps vorbehalten. Dabei muss es nicht unbedingt allein Apples eigene App sein. Die neue Taste unterstützt kraftsensitiven Halbdruck, was eine Verwendung ähnlich einer SLR-Kamera möglich machen wird.



Zusammengefasst: Wer gerne Fotos und Videos mit dem iPhone macht, wird sich über die zahlreichen Neuerungen beim iPhone 16 freuen können. Positiv ist, dass auch Kunden der beiden regulären Modelle nicht außen vor bleiben und sowohl die neue Aufnahmetaste erhalten als auch endlich Makrofotos schießen können.



Das iPhone als perfekte Videokamera – unsere Ratschläge:

