Apple kapituliert: Ultimative Freiheit für iPhone-Nutzer

Für Apple ist es eine Revolution: iPhone-Besitzer in der EU können künftig selbst entscheiden, welche Apps sie auf ihrem Handy haben wollen. Sie dürfen dann nicht nur den Browser Safari, sondern auch den App Store vom iPhone werfen. Neue Standard-Apps lassen sich ebenfalls wählen.

Apple: Mehr Freiheit für iPhone-Nutzer in der EU

Apple plant massive Änderungen für iOS-Nutzer in der EU – wenn auch sicher nicht freiwillig. Künftig sollen Nutzer nicht nur den Standard-Browser frei wählen, sondern auch viele vorinstallierte Apps löschen können. Auch der App Store muss dann nicht mehr zwingend auf dem iPhone installiert sein. Der Nutzer entscheidet selbst.



Diese wichtige iOS-Neuerung ist eine zähneknirschende Reaktion von Apple auf den Digital Markets Act der EU, der mehr Wettbewerb im digitalen Sektor fordert. Apple gibt damit seine strikte Kontrolle über zentrale iPhone-Funktionen auf und gewährt den Nutzern eine bisher nicht gekannte Freiheit bei der Auswahl der Software. Die Europäische Kommission hat bereits angekündigt, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen genau zu beobachten.

Bereits mit dem nächsten iOS-Update erwartet iPhone-Nutzer in der EU eine Überraschung: Beim ersten Öffnen von Safari erscheint eine Auswahlseite mit bis zu zwölf alternativen Browsern. Die Liste ist zufällig sortiert. Der vom Nutzer bevorzugte Browser wird heruntergeladen und als neuer Standard in iOS festgelegt.



Das Update bringt aber nicht nur eine neue Browserauswahl mit sich: Apple plant auch, in den Einstellungen einen eigenen Bereich einzurichten, in dem Nutzer ihre bevorzugten Apps für Messaging, Telefonie und andere Funktionen festlegen können. Außerdem wird es möglich sein, eine größere Anzahl von vorinstallierten Apps zu deinstallieren. Einzige Ausnahme sind die Einstellungen und die Telefon-App, die installiert bleiben müssen (Quelle: Apple).

Apple zur Öffnung gezwungen

Die EU-Vorschriften markieren einen Wendepunkt in der bisherigen Strategie von Apple. Das Unternehmen, das für seine geschlossene Ökosystem-Philosophie bekannt ist, öffnet sich nun deutlich dem Wettbewerb und externen Anbietern.



