Ein Muss für jeden iPhone-Nutzer: Apples beliebtester Service enthüllt

Abseits des immer mal wieder stagnierenden Hardware-Geschäfts generiert Apple mit seinen Abo-Diensten Jahr für Jahr steigende Umsätze. Doch welcher Service ist eigentlich im Moment am populärsten? Eine neue Datenerhebung aus den USA liefert jetzt die erhellende Antwort.

iCloud+ ist ein Muss für alle iPhone- und Apple-Nutzer

So richtig perfekt wird das berühmte Apple-Erlebnis von iPhone, iPad und Mac erst mit den passenden Dienstleistungen. Apple bittet zur Kasse und bietet beispielsweise kostenpflichtigen iCloud-Speicher, Musik- und Video-Streaming oder auch Versicherungsleistungen mit AppleCare+ an. Die Dienste sind abgestimmt auf die Hardware und bereichern das Benutzererlebnis ungemein – ein Geheimnis ist dies schon lange nicht mehr.



Doch welche der Dienste erfreuen sich besonderer Beliebtheit und werden von den Kundinnen und Kunden am meisten gebucht? Die Marktforscher von CIRP sammelten über das letzte Jahr diesbezüglich Aufschlussreiches und präsentieren nun die Ergebnisse. Ermittelt wurden die Daten zur Durchdringung der Dienste innerhalb der zwölf Monate bis Juni 2024 (Quelle: CIRP).



Am meisten verbreitet ist mit 64 Prozent die kostenpflichtige Version des iCloud-Speichers. Nahezu zwei Drittel aller Apple-Kunden haben somit iCloud+ abonniert. Eigentlich verwundert dies wenig. Die kostenfreie Version beschränkt sich nämlich auf magere 5 GB Speicherplatz. Damit lässt sich nicht viel anfangen. Wer seine Bilder und andere Dateien in der Cloud speichern und nicht zuletzt ein echtes Daten-Backup seiner Geräte erstellen möchte, der muss ein Abo abschließen.

Auf iCloud möchte kaum jemand verzichten. (© CIRP)

Die Preise starten bei 99 Cent pro Monat für 50 GB Speicher und reichen bis hin zu knapp 60 Euro im Monat für ganze 12 TB an Speicherplatz. Im iCloud-Abo landet man ganz schnell. Sobald beispielsweise der Speicherplatz fürs Backup überschritten wird, steht Apple schon hilfreich zur Seite und empfiehlt automatisch ein Abo von iCloud+. Aufgrund der Systemintegration von iCloud muss Apple auch keine echte Konkurrenz fürchten.



Mit einem Anteil von 42 Prozent sichert sich Apple Music den zweiten Platz unter den Diensten. Hier haben Apples Kunden mit Spotify und Co. schon mehr Auswahl und Alternativen, dennoch bevorzugen sehr viele Kunden den Dienst aus einer Hand. Der zweite Streaming-Dienst Apple TV+ scheint ebenso recht populär zu sein und kommt auf 32 Prozent.



Die vergleichsweise relativ hohen Werte von Apple Podcasts (37 Prozent) und Apple News (27 Prozent) müssen mit etwas Skepsis betrachtet werden. Die Marktforscher von CIRP schränken deren Aussagekraft nämlich etwas ein, die Befragten haben sich möglicherweise nicht speziell auf kostenpflichtige Abonnements in diesem Fall bezogen.

Bei AppleCare ist noch Luft nach oben

Etwas enttäuschend dürften die Werte von AppleCare sein. Der erweiterte Hardware-Schutz beziehungsweise die Geräte-Versicherung wird nur von 17 Prozent der iPhone-Nutzer in den USA in Anspruch genommen. Hier besteht also noch jede Menge Potenzial. Dass mehr drin ist, beweist hier das iPad. Dessen Nutzerinnen und Nutzer schließen schon zu 35 Prozent AppleCare+ für ihr Tablet ab.



Nicht wenige Apple-Nutzer sparen an der iCloud. Aber warum denn nur? GIGA-Redakteur Stefan Bubeck hat dazu etwas zu sagen:

