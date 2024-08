„Black Doves“: Staffel 2 noch vor Start der ersten Season bestätigt

Die erste Season ist noch nicht einmal im Angebot des Streaminggiganten erschienen, schon wird die nächste angekündigt. „Black Doves“ Staffel 2 soll kommen und den Spionagethriller weiterführen.

Netflix bestätigt den Start von „Black Doves“ Staffel 2

Vier Monate bevor die erste Season die Bildschirme der Netflix-Nutzer erreicht hat, hat sich der Streaminganbieter dafür entschieden, sein Vertrauen in den neuen Spionagethriller „Black Doves“ zu stecken.



Prompt wurde die zweite Season während dem Edinburgh TV Festival im August 2024 bestätigt und angekündigt. Die Produzenten SISTER und Noisy Bear werden demnach auch für weitere Episoden zurückkehren.



Wann genau „Black Doves“ Staffel 2 startet, ist nicht bekannt. Immerhin muss die erste Staffel erstmal laufen. Da diese noch 2024 erscheint, kann aber über einen möglichen Termin spekuliert werden.

Staffel eins von „Black Doves“ wurde im April 2023 von Netflix angekündigt. Die Dreharbeiten begannen im Oktober des gleichen Jahres und der Start wurde auf Ende Dezember 2024 gelegt. Zwischen der Ankündigung und dem Release liegen also ungefähr 21 Monate – oder circa ein und ein halbes Jahr.



Was bedeutet das also für die zweite Staffel? Sollten die Dreharbeiten unmittelbar nach dem Finale der ersten Staffel beginnen, wäre ein Starttermin im Frühling oder Sommer 2026 machbar. Das ist aber natürlich reine Spekulation und keine Garantie. Sobald wir mehr über den Start von „Black Doves“ Staffel 2 wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Darum geht es in „Black Doves“ Staffel 2

Was genau in der neuen Staffel passiert, ist nicht bekannt. Das ist auch kein Wunder, immerhin ist die erste Staffel noch nicht erschienen. Es wäre aber keine große Überraschung, wenn Knightley als Helen Webb zurückkehrt und Whishaw erneut in der Rolle von Sam zu sehen ist.



Inwiefern sich das Killer-Spion-Duo durch Londons Unterwelt schlägt und ob sie bis dahin bereits den Mord an Helens Liebhaber gelöst haben, bleibt noch offen. Fakt ist aber, dass „Black Doves“ anscheinend genug Überzeugungsarbeit geleistet hat, dass Netflix direkt vor der Premiere der Serie eine zweite Staffel bestellt hat. Es kann also nur spannend werden.

