Disney+ zieht den Kürzeren: Neue Amazon-Prime-Serie ist nicht zu stoppen

So schnell kann es gehen: The Bear wurde von der Spitzenposition in den Streaming-Charts verdrängt und zwar von der deutschen Amazon-Prime-Serie Perfekt Verpasst. Den offiziellen Trailer seht ihr oben.

Amazon-Hit: Perfekt Verpasst schlägt The Bear

Gestern noch ganz oben und jetzt nur noch auf Platz 2: Die beliebte Serie The Bear (läuft auf Disney+) muss sich Perfekt Verpasst geschlagen geben. Keine andere Serie ist in der deutschen Streaming-Landschaft derzeit so gefragt wie die deutsche Serie auf Amazon Prime Video (Quelle: JustWatch).

Die romantische Serie handelt von Ralf und Maria, die sich im Verlauf der Handlung immer mehr annähern. Die beiden Hauptrollen werden dabei von zwei echten Comedy-Legenden verkörpert: Bastian Pastewka und Anke Engelke.



Wer Lust auf einen kleinen Vorgeschmack hat, der kann sich ganz oben den offiziellen Trailer zur Serie anschauen.

Anke Engelke spielt in Perfekt Verpasst Dauersingle Maria. (© Amazon)

Deutsche Serienfans lieben Perfekt Verpasst

Beim Publikum kommt Perfekt Verpasst ziemlich gut an. Auf IMDb hält die Prime-Serie derzeit einen soliden Score von 7,4 von 10 möglichen Punkten – und das bei über 400 abgegebenen Stimmen.



Das deutsche Rolling Stone Magazin vergibt indessen sogar 4 von 5 möglichen Punkten und schreibt im Fazit folgendes:

Perfekt Verpasst ist vor allem eine zutiefst romantische Serie, deren Ende so überschwänglich wie folgerichtig ist. Wer das für Kitsch hält, hat nichts verstanden. (Quelle: Rolling Stone Germany

Wer also auf romantische Komödien mit Herz steht und zudem Prime-Kunde ist, kann die Serie heute noch schauen. Alle acht Folgen stehen ab sofort auf Amazon Prime Video zur Verfügung.



Noch steht übrigens nicht fest, ob Perfekt Verpasst eine zweite Staffel erhält. Das hängt in erster Linie davon ab, ob und wie lange die Serie ihre Spitzenposition in den Streaming-Charts halten und verteidigen kann.

