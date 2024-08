Fälscht Anni The Duck Beweise? Neues YouTube-Video lässt tief blicken

Die Streamerin Mowky hat ein neues Video veröffentlicht, das den Skandal um die YouTuberin Anni The Duck weiter anheizt. Es geht um eine Entjungferungs-Party und die Manipulation von Beweisen.

Mowkys neues Video könnte ein Wendepunkt darstellen

Es war abzusehen und nun ist es passiert: Mowky hat auf das letzte Video von Anni The Duck reagiert und ein eigenes Video veröffentlicht.



In unserem letzten Artikel hatten wir ja bereits berichtet, dass die YouTuberin Anni The Duck sich nach einer dreimonatigen Pause mit einem neuen Statement zurückgemeldet hat, um ihre ehemalige Freundin Mowky zu diskreditieren.



Nun hat Mowky ihrerseits ein neues Video mit dem Titel „Alle Karten auf den Tisch“ veröffentlicht, das den ganzen Skandal um Anni auf ein neues Level hebt, aber überzeugt euch doch am besten selbst:

Schlimmer Verdacht: Fälscht Anni The Duck Beweise?

Grob zusammengefasst widerspricht und entkräftet Mowky viele Aussagen und Behauptungen von Anni The Duck. Dafür hat sich die Streamerin auch prominente Unterstützung von YouTuber Rezo geholt, der allerdings nur als Support auftritt und selbst kein Statement abgibt – stattdessen fasst er mehrere Aussagen von Zeugen zusammen, die Anni nicht gut dastehen lassen.



Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Annis Video, die sich überwiegend auf ihre eigene Wahrnehmung der Geschehnisse beruft, während Mowky diverse Zeugen zu Wort kommen lässt.

Unter anderem geht es in dem knapp 40-minütigen Video aber auch wieder um die vermeintliche Sex-Party, die von Anni in einer neuen Sprachnachricht als Entjungferungs-Party bezeichnet wird. Eine bizarre Party, um die Entjungferung einer nicht näher genannten Person im gemeinsamen Umfeld zu feiern – eine Idee, die auf Anni zurückgeht und bei der Community für viel Unverständnis sorgt.



Besonders bedenklich ist aber eine spezielle Sprachnachricht, die anscheinend von Anni manipuliert worden ist, um den Kontext zu verändern. Für nicht wenige User ein klarer Beweis dafür, dass Anni gelogen hat und versucht, ihre Community zu manipulieren, beziehungsweise Mowky als unglaubwürdig dastehen zu lassen.



Mowky hofft übrigens, mit diesem Video endgültig für Klarheit zu sorgen, damit der Disput alsbald ein Ende finden kann. Ansonsten behält sie sich rechtliche Schritte vor. Es bleibt also abzuwarten, ob Anni nun klein beigibt oder ob sich das nächste Video bereits in der Produktion befindet.

