Netflix enttäuscht Kunden: Serien-Hit wird von Fans zerrissen

Die vierte Staffel von Emily in Paris ist auf Netflix gestartet. Bei Kritikern und Serienfans kommen die ersten fünf Folgen allerdings nicht besonders gut an. Den offiziellen Trailer zur Serie könnt ihr euch oben anschauen.

Emily in Paris Staffel 4 auf Netflix gestartet

Seit dem 15. August ist die Hit-Serie Emily in Paris zurück auf Netflix und hat sich dort innerhalb weniger Tage die Spitzenposition gesichert. Die erste Hälfte der vierten Staffel kommt bei Kritikern und Fans allerdings recht durchwachsen an. Was ist da los?

Nur jeder zweite Zuschauer würde die neueste Season weiterempfehlen. Die internationale Presse beäugt Emily in Paris ähnlich kritisch. Hier sind derzeit 52 Prozent der Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Auch auf dem Review-Aggregator Metacritic schneidet die vierte Staffel mit 47 Prozent Zufriedenheit auffallend schwach ab (Quelle: Metacritic).



Ein Blick in die User-Rezensionen verrät, warum so viele Fans enttäuscht sind. Die Geschichte rund um Emily entwickelt sich einfach nicht weiter. Ihre Charakterisierung tritt auf der Stelle und die Zuschauer verlieren das Interesse an den immer gleichen Handlungssträngen.

Diese Netflix-Strategie nervt viele Kunden

Ein weiterer wichtiger Punkt für die allgemeine Unzufriedenheit: Netflix hat die vierte Staffel, wie bereits angedeutet, in zwei Hälften geteilt. Die restlichen fünf Folgen der vierten Season erscheinen demnach erst am 12. September. Wer übers Startwochenende also bereits alle bisherigen Folgen gesehen hat, der muss nun einen weiteren Monat warten.



Diese künstliche Streckung dient natürlich dazu, die User an die Streaming-Plattform zu binden. Ein nerviges Unding – finden nicht nur viele Netflix-User, sondern auch unser Kollege Sven Kaulfuss, der der Problematik einen eigenen Artikel gewidmet hat:

