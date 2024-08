Disney+ wird plötzlich von allen geschaut: Serien-Meisterwerk wird Streaming-König

Es gibt einen neuen Streaming-König, durch den Disney+ nun auch die anderen Anbieter ausstechen kann. Jetzt ist zudem der beste Moment, um diese Serie endlich zu sehen.

Alle sehen gerade The Bear nach dem Release der 3. Staffel

Fast jeder Serienfan hat schon einmal von The Bear gehört: Die Slice-of-Life-Kochserie mit einer ordentlichen Portion Humor konnte schon 10 Primetime-Emmys abstauben sowie zahlreiche weitere Preise.

Mit dem Release der dritten Staffel ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, um in das Serien-Meisterwerk einzusteigen, falls noch nicht geschehen. Kein Wunder also, dass Disney+ mit The Bear gerade den Serien-Thron bestiegen hat: Keine andere Serie wird in Deutschland momentan so viel gesehen (Quelle: JustWatch).

Schaut euch den Trailer zu Staffel 3 von The Bear an!

The Bear verbindet Drama, Comedy und geniale Kochkünste

Darum geht es in The Bear (auf Disney+ ansehen): Der geniale 5-Sterne-Koch Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White) übernimmt den Sandwich-Shop seines Bruders, nachdem der auf schlimme Weise verstorben ist. Während Carmy versucht, den allerbesten Sandwich-Laden in ganz Chicago auf die Beine zu stellen, muss er sich seiner Vergangenheit stellen, gegen die Probleme des Alltags antreten und schließlich auch Rückschläge einstecken.



The Bear ist auf berührende Art echt und verbindet komplexe, menschliche Emotionen mit der harten Realität kleinerer Läden in der Großstadt. Es ist lustig und traurig gleichzeitig – ganz so, wie das echte Leben. Die schauspielerische Leistung der Darsteller ist außerdem phänomenal und bis jetzt scheint The Bear von Staffel zu Staffel besser zu werden. Also, worauf wartet ihr?



Ursprünglich ist die erste Staffel von The Bear 2022 erschienen. Nach der dritten Season, die gerade erst herausgekommen ist, soll irgendwann auch noch eine weitere Staffel folgen.

