Nach Star-Wars-Enttäuschung: Disney zieht den Stecker

Disney mistet aus. Nachdem die Star-Wars-Prequel-Serie The Acolyte weder bei den Zuschauern noch den Kritikern für Begeisterung sorgen konnte, hat sich der Konzern dazu entschieden, die Serie einzustellen. Es wird keine zweite Staffel geben. Wer in Erinnerung schwelgen will: Den Trailer der ersten Staffel könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Disney zieht einer weiteren Serie den Stecker – und dieses Mal trifft es eine aus dem Star-Wars-Universum. Wie Deadline berichtet, hat der Konzern entschlossen, The Acolyte nicht um eine weitere Staffel zu verlängern. Die acht Episoden, die aktuell auf Disney+ zu finden sind, sind also alles, was Star-Wars-Fans zu sehen bekommen.



Einen offiziellen Grund für die Einstellung nennt man noch nicht, doch der Grund dürfte auf der Hand liegen: The Acolyte ist hinter den Erwartungen von Disney+ geblieben. Aber nicht nur der Konzern hat sich wahrscheinlich mehr erhofft, wie ein Blick auf Rezensionsaggregatoren wie IMDb, Rotten Tomatoes oder Metacritic zeigt:

IMDb: 4,1 von 10 möglichen Punkten

4,1 von 10 möglichen Punkten Rotten Tomatoes : 78 % (Kritiker-Score) / 18 % (Audience-Score)

: 78 % (Kritiker-Score) / 18 % (Audience-Score) Metacritic: 67 % (Kritiker-Score) / 3,9 von 10 möglichen Punkten (Audience-Score)

Es wird keine zweite Staffel von The Acolyte geben (© IMAGO/CAP/TFS)

The Acolyte: Pitch für zweite Staffel stand schon

Executive Producer und Showrunnerin Leslye Headland erklärt in Interviews, dass sie bereits einige Ideen für die zweite Staffel von The Acolyte ausgearbeitet hatte und diese auch an Disney gepitcht hätte. Sie hatte große Hoffnung, dass die Serie um eine zweite Staffel verlängert wird.



Für Star-Wars-Fans gibt es innerhalb des Disney-Kosmos aber noch genug Serienalternativen. The Mandalorian läuft weiterhin und auch Ahsoka kriegt eine zweite Staffel spendiert. Für Fans von The Acolyte dürfte das dennoch nur ein kleines Trostpflaster sein.

