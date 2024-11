Disney Plus: Alle (kommenden) Anime-Serien des Dienstes

Disney+ verbindet man eher weniger mit Animes und allgemein asiatische Produktionen. Das ehemalige Zeichentrick-Studio ist bis heute für Cartoons und Animationsfilme aus dem Westen bekannt. Dennoch findet ihr mittlerweile auch Animes bei Disney Plus – hier erfahrt ihr welche und welche demnächst kommen.

Animes auf Disney Plus

Für Anime-Fans und den waschechten Otaku reicht die Auswahl an Serien auf Disney+ wahrscheinlich nicht aus. In dem Fall ist ein Abo bei einem dedizierten Anime-Streamingdienst doch die lohnendere Investition. Dennoch bietet der Streamingdienst in dem überschaubaren Sortiment schon große Namen, Klassiker und exklusive Geheimtipps an. Welche das genau sind, seht ihr in der Übersicht.

Übersicht

Bleach

Bleach: Thousand-Year Blood War

Bright Sun – Dark Shadows

Code Geass Rozé of the Recapture

Go! Go! Loser Ranger!

Ishura

Mission: Yozakura Family

Murai in Love

Phönix: Eden17

Sand Land: The Series

Star Wars: Visionen

Synduality Noir

Tengoku-Daimakyo

The Fable

Time Machine Blues

Tokyo Revengers

Undead Unlock

Kommende Titel 2025

BULLET/BULLET

Cat's Eye

Go! Go! Loser Ranger! (Staffel 2)

Medalist

Wandance

Disney und Anime?

Auch wenn Disney+ mit dem Angebot von Star, Marvel, Lucasfilm und den gewohnten Inhalten von Disney und Pixar selbst eine breite Palette an Geschmäckern abdeckt, ist der Ausbau des Anime-Angebots durch die „Disney Platform Distribution“ noch recht jung. Das man dem Anime-Platzhirsch Crunchyroll direkt große Namen wie „Bleach“ und „Tokyo Revengers“ vor der Nase weggeschnappt hat, zeigt aber, wie ernst Disney es meint.

Im November 2022 hat Disney angekündigt die langjährige Partnerschaft mit dem japanischen Manga- und Literatur-Verlagshaus Kodansha noch weiter auszubauen, um als Co-Produzent weiterer Anime-Adaptionen zu dienen (Quelle: The Hollywood Reporter). Wie Carol Choi, Managing Director von Walt Disney Co Japan, erklärte:

„Japanische Anime füllen eine Lücke in unseren Content-Entwicklungsplänen, und wir glauben, dass diese erweiterte Zusammenarbeit einen entscheidenden Beitrag zu Disneys zukünftiger Strategie im Bereich Animation in Japan leisten wird. Wir freuen uns darauf, die Anime-Titel und das geschätzten IPs von Kodansha auf die internationale Bühne zu bringen.“

Unter anderem ist Kodansha Herausgeber des berühmten „Weekly Shōnen Magazine“ und vertreibt die Manga zu „Akira“, „Attack on Titan“, „Battle Angel Alita“, „Fairy Tail“, „Ghost in the Shell“, „Sailor Moon“, „Shaman King“ und vielen mehr.

99 Anime erkennen: Dieses Quiz schaffen nur echte Experten

